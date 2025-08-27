Мужчина, которого унесло на бочке в море, пытался спасти топливо

Он уже неделю дрейфует в море

27 августа 2025, 16:45, ИА Амител

Валерий Сафронов / Фото: Telegram-канал Shot

Инцидент произошел, когда трое мужчин на автомобиле КамАЗ пытались преодолеть речную переправу. Внезапный прилив поднял уровень воды, транспорт заглох, а стоявшая на платформе бочка с топливом начала уплывать. Валерий Сафронов прыгнул в воду, чтобы спасти ценный груз, однако сильное течение помешало ему вернуться обратно.

Свидетели сообщают, что, несмотря на крики о помощи, друзья пострадавшего не рискнули нырнуть за ним. Двое других мужчин остались дожидаться отлива на крыше автомобиля, в то время как Сафронова унесло в открытое море. Мужчина дрейфует уже несколько дней.

У пропавшего двое сыновей 6 и 8 лет. Валерий работает в местной управляющей компании. Поисково-спасательная операция с привлечением вертолета пока не увенчалась успехом – на сегодняшний день поиски приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Местные власти и волонтеры продолжают мониторинг обстановки, готовясь возобновить поиски при первой возможности.