Россиянина унесло в Охотское море на бочке из-под топлива
Мужчину все еще ищут
27 августа 2025, 13:15, ИА Амител
Мужчина на бочке / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky
Трое жителей Хабаровского края попали в чрезвычайную ситуацию при попытке переехать вброд местную реку. Во время переправы уровень воды внезапно поднялся, в результате чего мотор их автомобиля заглох, пишет Telegram-канал "112".
Двое мужчин успели выбраться из транспортного средства, а третьего, 38-летнего россиянина, течение унесло в сторону Охотского моря на 200-литровой бочке из-под топлива.
В настоящий момент продолжаются поиски пропавшего. Спасатели уже обследовали 25 квадратных километров в устье реки, но обнаружить мужчину пока не удалось.
В поисковой операции задействованы 33 человека и шесть единиц техники.
Комментарии 0