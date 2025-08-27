Россиянина унесло в Охотское море на бочке из-под топлива

Мужчину все еще ищут

27 августа 2025, 13:15, ИА Амител

Мужчина на бочке / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

Трое жителей Хабаровского края попали в чрезвычайную ситуацию при попытке переехать вброд местную реку. Во время переправы уровень воды внезапно поднялся, в результате чего мотор их автомобиля заглох, пишет Telegram-канал "112".

Двое мужчин успели выбраться из транспортного средства, а третьего, 38-летнего россиянина, течение унесло в сторону Охотского моря на 200-литровой бочке из-под топлива.

В настоящий момент продолжаются поиски пропавшего. Спасатели уже обследовали 25 квадратных километров в устье реки, но обнаружить мужчину пока не удалось.

В поисковой операции задействованы 33 человека и шесть единиц техники.