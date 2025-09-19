НОВОСТИПроисшествия

В Петербурге кокаин на 20 млрд рублей спрятали в грузе с бананами

В ходе досмотра сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы обнаружили 63 коробки, в которых находилось 1500 брикетов с кокаином

19 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Петербурге в порту на судне Cool Emerald, прибывшем из Эквадора, была обнаружена партия кокаина массой более 1,5 тонны. Стоимость изъятого наркотика на черном рынке оценивается в астрономические 20 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Наркотики были тщательно спрятаны среди груза с бананами. В ходе досмотра сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы обнаружили 63 коробки, в которых находилось 1500 брикетов с кокаином.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию всех членов организованной преступной группы, причастной к попытке ввоза наркотиков в Россию.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

19:49:26 19-09-2025

Да какой бред, специально созданный для Зауралья.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:10:09 19-09-2025

Аффрике НЕТ

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:45 20-09-2025

Гость (21:10:09 19-09-2025) Аффрике НЕТ... Так-то Эквадор в Америке.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

22:09:25 19-09-2025

Стоит ждать ещё более глупых законопроектов?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:25:14 20-09-2025

Сами так пакеты выросли!
Среди бананов.
Пойду в мэрию, куплю связочку, дуну...

  0 Нравится
Ответить
