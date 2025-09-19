В Петербурге кокаин на 20 млрд рублей спрятали в грузе с бананами

В ходе досмотра сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы обнаружили 63 коробки, в которых находилось 1500 брикетов с кокаином

19 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Петербурге в порту на судне Cool Emerald, прибывшем из Эквадора, была обнаружена партия кокаина массой более 1,5 тонны. Стоимость изъятого наркотика на черном рынке оценивается в астрономические 20 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Наркотики были тщательно спрятаны среди груза с бананами. В ходе досмотра сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы обнаружили 63 коробки, в которых находилось 1500 брикетов с кокаином.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию всех членов организованной преступной группы, причастной к попытке ввоза наркотиков в Россию.