В Петербурге кокаин на 20 млрд рублей спрятали в грузе с бананами
В ходе досмотра сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы обнаружили 63 коробки, в которых находилось 1500 брикетов с кокаином
19 сентября 2025, 19:00, ИА Амител
В Петербурге в порту на судне Cool Emerald, прибывшем из Эквадора, была обнаружена партия кокаина массой более 1,5 тонны. Стоимость изъятого наркотика на черном рынке оценивается в астрономические 20 миллиардов рублей, сообщает РБК.
Наркотики были тщательно спрятаны среди груза с бананами. В ходе досмотра сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы обнаружили 63 коробки, в которых находилось 1500 брикетов с кокаином.
По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию всех членов организованной преступной группы, причастной к попытке ввоза наркотиков в Россию.
19:49:26 19-09-2025
Да какой бред, специально созданный для Зауралья.
21:10:09 19-09-2025
Аффрике НЕТ
08:58:45 20-09-2025
Гость (21:10:09 19-09-2025) Аффрике НЕТ... Так-то Эквадор в Америке.
22:09:25 19-09-2025
Стоит ждать ещё более глупых законопроектов?
10:25:14 20-09-2025
Сами так пакеты выросли!
Среди бананов.
Пойду в мэрию, куплю связочку, дуну...