В поддельных игрушках Лабубу обнаружены опасные для репродуктивного здоровья химикаты

06 ноября 2025, 17:15, ИА Амител

Игрушка Лабубу (Labubu) / Фото: asfera.info

Шведское агентство по надзору за химическими продуктами сообщило об обнаружении опасных химических веществ в поддельных игрушках Лабубу.

Согласно результатам лабораторных исследований, в пластиковых лицах пяти из семи протестированных игрушек было выявлено высокое содержание диэтилгексилфталата (ДЭГФ) – запрещенного вещества, оказывающего токсическое воздействие на репродуктивную систему человека.

Как пояснили эксперты агентства, ДЭГФ представляет серьезную угрозу для репродуктивного здоровья, поскольку может негативно влиять на способность к деторождению и нормальное развитие плода. Особую обеспокоенность специалистов вызывает уязвимость маленьких детей, которые часто берут игрушки в рот, что значительно увеличивает риск проглатывания токсичного вещества.

В официальном заявлении агентства отмечается, что использование ДЭГФ в игрушках запрещено в Швеции с конца 1990-х годов, однако в некоторых странах производители продолжают применять этот химикат для придания пластику необходимой мягкости.

Статистика шведской таможенной службы свидетельствует о масштабах проблемы: с начала 2025 года был пресечен ввоз более 5,5 тысячи контрафактных Лабубу.