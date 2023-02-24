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В Подмосковье нашли мертвым бывшего партнера зятя Ельцина

Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Мать умершего рассказала, что он скончался внезапно

24 февраля 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В коттедже в подмосковном Одинцово нашли мёртвым бизнесмена Вячеслава Ровнейко. Как сообщает "Московский комсомолец", он является бывшим партнёром зятя Бориса Ельцина по нефтяному бизнесу.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Мать умершего рассказала, что он скончался внезапно.

"Вы знаете, он вчера умер. Не знаем, что произошло, сразу раз и умер. Сидел чай пил, и вдруг с ним плохо. Упал со стула и – всё", – сказала она в интервью MSK1

Бизнесмен Вячеслав Ровнейко работал в "Союзнефтеэкспорте", с 1999 по 2002 год был первым вице-президентом "Коми нефтяная компания – Юралс". В 2000 году вместе с Леонидом Дьяченко, который тогда был женат на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко, основал компанию Urals Energy N.V.

Комментарии 2

  • Очередной богатенький "раз и умер" ...
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Заголовок напоминает стих "Дом, который построил Джек".Обязательно упомянуть степень приближённости к Ельцину??
    24 февраля, Гость   Ответить
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