В пригороде Барнаула десятки домов останутся без холодной воды 8 октября

Ее временно отключат в поселке Сибирская Долина

08 октября 2025, 08:11, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

8 октября в барнаульском поселке Сибирская Долина временно отключат холодную воду. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Как уточнили в пресс-службе организации, это связано с плановыми работами.

«Специалисты "Росводоканала Барнаул" проведут плановые работы по врезке двух задвижек диаметром 100 мм по адресу п. Сибирская Долина, ул. Черноморская, 14», – сказано в публикации.

Холодной воды не будет в жилых домах по следующим адресам:

  • ул. Черноморская, 1–30.

Ограничения будут действовать с 09:30 до 19:00 8 октября.

Барнаул вода отключения

Комментарии 1

Avatar Picture
ЦУМ ЖИВ!

10:06:33 08-10-2025

А что ж вы фраера в дождь не запаслись, советовали жэ? Понадеялись?

  -1 Нравится
Ответить
