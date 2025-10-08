В пригороде Барнаула десятки домов останутся без холодной воды 8 октября
Ее временно отключат в поселке Сибирская Долина
08 октября 2025, 08:11, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
8 октября в барнаульском поселке Сибирская Долина временно отключат холодную воду. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Как уточнили в пресс-службе организации, это связано с плановыми работами.
«Специалисты "Росводоканала Барнаул" проведут плановые работы по врезке двух задвижек диаметром 100 мм по адресу п. Сибирская Долина, ул. Черноморская, 14», – сказано в публикации.
Холодной воды не будет в жилых домах по следующим адресам:
- ул. Черноморская, 1–30.
Ограничения будут действовать с 09:30 до 19:00 8 октября.
10:06:33 08-10-2025
А что ж вы фраера в дождь не запаслись, советовали жэ? Понадеялись?