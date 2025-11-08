В приложении Telegram произошел массовый сбой

С проблемами столкнулись жители нескольких регионов страны

08 ноября 2025, 14:20, ИА Амител

Сбой Telegram / Фото: Сервис Downdetector

В Telegram наблюдаются масштабные неполадки в работе. Юзеры сообщают о проблемах с загрузкой визуального контента, в частности – изображений и роликов. Информация подтверждается данными от сервиса DownDetector, отслеживающего сбои, который зафиксировал резкое увеличение количества жалоб от пользователей из России.

К моменту публикации за последний час было зарегистрировано более 300 сообщений о проблемах в работе Telegram. Трудности с загрузкой медиафайлов испытывают пользователи, проживающие в Магаданской, Новосибирской, Тамбовской областях, Приморском крае и Карачаево-Черкесской Республике.