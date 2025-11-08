В приложении Telegram произошел массовый сбой
С проблемами столкнулись жители нескольких регионов страны
08 ноября 2025, 14:20, ИА Амител
Сбой Telegram / Фото: Сервис Downdetector
В Telegram наблюдаются масштабные неполадки в работе. Юзеры сообщают о проблемах с загрузкой визуального контента, в частности – изображений и роликов. Информация подтверждается данными от сервиса DownDetector, отслеживающего сбои, который зафиксировал резкое увеличение количества жалоб от пользователей из России.
К моменту публикации за последний час было зарегистрировано более 300 сообщений о проблемах в работе Telegram. Трудности с загрузкой медиафайлов испытывают пользователи, проживающие в Магаданской, Новосибирской, Тамбовской областях, Приморском крае и Карачаево-Черкесской Республике.
14:38:38 08-11-2025
Очень странные дела.
Интересно кто же этим стоит?
18:37:54 08-11-2025
Гость (14:38:38 08-11-2025) Очень странные дела.Интересно кто же этим стоит?... кто
23:58:54 08-11-2025
Элен без ребят (18:37:54 08-11-2025) кто... я