В Республике Алтай опровергли перекрытие Маймы на два дня из-за приезда Мишустина
Ограничения будут вводить, но временно — в основном в момент приезда иностранных делегаций
10 июля 2025, 17:00, ИА Амител
В Госавтоинспекции Республики Алтай объяснили, как будут перекрывать дорогу во время приезда премьер-министра Михаила Мишустина в регион. Как сообщают "Новости Горного Алтая", полного перекрытия с 24 по 26 июля не ожидается.
Ранее в соцсетях писали, что проезд по селу Майма будет закрыт с 24 по 26 июля, а водителям придется искать объездные пути. На деле это не так – ограничения будут вводиться лишь временно, в основном 24 июля, в период прибытия иностранных делегаций на Международную экологическую конференцию. Действовать они будут на участке от аэропорта до Манжерока.
"Но трудности будут, да. Если есть возможность объехать Майминский район в эти дни, то лучше это сделать, там и без экологической конференции летом с пробками на дорогах полный швах", – добавило издание.
Напомним, что природоохранная конференция на Алтае пройдет с 24 по 26 июля. Накануне Мишустин заявил, что собирается встретиться там с коллегой из Киргизии Адылбеком Касымалиевым.
17:14:27 10-07-2025
Ну перекрыли и перекрыли. Опровергать-то зачем?
17:26:52 10-07-2025
Так им и надо
17:47:57 10-07-2025
а что такого-то? перекрыли и нормально, это премьер так-то
09:43:25 11-07-2025
Элен без ребят (17:47:57 10-07-2025) а что такого-то? перекрыли и нормально, это премьер так-то... На два дня?) Федеральную трассу, во время туристического сезона? Ну нормально, да. Холопы посидят на попе ровно, барин же.
09:50:18 11-07-2025
Гость (09:43:25 11-07-2025) На два дня?) Федеральную трассу, во время туристического сез... а вот если бы Мишустин заглянул бы в АК - вы б наверное от злости желчью изошли
18:48:57 10-07-2025
Да хоть на месяц закройте. А развязку на Змеиногорском доделайте.
19:14:29 10-07-2025
Люди просто решили уйти на самоизоляцию, на несколько дней
18:37:02 11-07-2025
Гость (19:14:29 10-07-2025) Люди просто решили уйти на самоизоляцию, на несколько дней ... А в итоге изолировали других
20:03:27 10-07-2025
А когда в Майами приезжает премьер-министр США, там тоже перекрывают трассу?
20:15:12 10-07-2025
Гость (20:03:27 10-07-2025) А когда в Майами приезжает премьер-министр США, там тоже пер... Вот когда в США введут должность премьер-министра тогда глупые вопросы и задавайте. На текущий момент там нет таких людей.
22:22:53 10-07-2025
"Ищите объездные пути" - не смешно. Это тем, кто в Горно-Алтайске, что бы добраться до той же Соузги нужно будет через Бийск ехать? Ну их всех в баню. Где-нибудь под Магаданом. Пусть там заседают.
11:03:40 11-07-2025
Гость (22:22:53 10-07-2025) "Ищите объездные пути" - не смешно. Это тем, кто в Горно-Алт...
Вчера была информация, что губернатор Алтайского края ограничил движение с 22 по 26 июля на трассе Алтайское - Ая - Бирюзовая Катунь. И также сказано ищите объездные пути. Поэтому через Бийск в Соузгу не получится. Только если через Сарасу на Чергу по старому Чуйскому тракту.
16:24:08 13-07-2025
Интересно, а как быть рейсовым автобусам, которые двигаются по расписанию? Пассажиры едут и на Ж/д вокзалы и в аэропорт.