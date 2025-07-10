В Республике Алтай опровергли перекрытие Маймы на два дня из-за приезда Мишустина

Ограничения будут вводить, но временно — в основном в момент приезда иностранных делегаций

10 июля 2025, 17:00, ИА Амител

Дороги / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Госавтоинспекции Республики Алтай объяснили, как будут перекрывать дорогу во время приезда премьер-министра Михаила Мишустина в регион. Как сообщают "Новости Горного Алтая", полного перекрытия с 24 по 26 июля не ожидается.

Ранее в соцсетях писали, что проезд по селу Майма будет закрыт с 24 по 26 июля, а водителям придется искать объездные пути. На деле это не так – ограничения будут вводиться лишь временно, в основном 24 июля, в период прибытия иностранных делегаций на Международную экологическую конференцию. Действовать они будут на участке от аэропорта до Манжерока.

"Но трудности будут, да. Если есть возможность объехать Майминский район в эти дни, то лучше это сделать, там и без экологической конференции летом с пробками на дорогах полный швах", – добавило издание.

Напомним, что природоохранная конференция на Алтае пройдет с 24 по 26 июля. Накануне Мишустин заявил, что собирается встретиться там с коллегой из Киргизии Адылбеком Касымалиевым.