В Республике Алтай опровергли перекрытие Маймы на два дня из-за приезда Мишустина

Ограничения будут вводить, но временно — в основном в момент приезда иностранных делегаций

10 июля 2025, 17:00, ИА Амител

Дороги / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Дороги / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Госавтоинспекции Республики Алтай объяснили, как будут перекрывать дорогу во время приезда премьер-министра Михаила Мишустина в регион. Как сообщают "Новости Горного Алтая", полного перекрытия с 24 по 26 июля не ожидается. 

Ранее в соцсетях писали, что проезд по селу Майма будет закрыт с 24 по 26 июля, а водителям придется искать объездные пути. На деле это не так – ограничения будут вводиться лишь временно, в основном 24 июля, в период прибытия иностранных делегаций на Международную экологическую конференцию. Действовать они будут на участке от аэропорта до Манжерока.

"Но трудности будут, да. Если есть возможность объехать Майминский район в эти дни, то лучше это сделать, там и без экологической конференции летом с пробками на дорогах полный швах", – добавило издание.

Напомним, что природоохранная конференция на Алтае пройдет с 24 по 26 июля. Накануне Мишустин заявил, что собирается встретиться там с коллегой из Киргизии Адылбеком Касымалиевым. 

Транспорт Республика Алтай

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

17:14:27 10-07-2025

Ну перекрыли и перекрыли. Опровергать-то зачем?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:26:52 10-07-2025

Так им и надо

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:47:57 10-07-2025

а что такого-то? перекрыли и нормально, это премьер так-то

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:25 11-07-2025

Элен без ребят (17:47:57 10-07-2025) а что такого-то? перекрыли и нормально, это премьер так-то... На два дня?) Федеральную трассу, во время туристического сезона? Ну нормально, да. Холопы посидят на попе ровно, барин же.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:50:18 11-07-2025

Гость (09:43:25 11-07-2025) На два дня?) Федеральную трассу, во время туристического сез... а вот если бы Мишустин заглянул бы в АК - вы б наверное от злости желчью изошли

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:48:57 10-07-2025

Да хоть на месяц закройте. А развязку на Змеиногорском доделайте.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:29 10-07-2025

Люди просто решили уйти на самоизоляцию, на несколько дней

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:02 11-07-2025

Гость (19:14:29 10-07-2025) Люди просто решили уйти на самоизоляцию, на несколько дней ... А в итоге изолировали других

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:03:27 10-07-2025

А когда в Майами приезжает премьер-министр США, там тоже перекрывают трассу?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:12 10-07-2025

Гость (20:03:27 10-07-2025) А когда в Майами приезжает премьер-министр США, там тоже пер... Вот когда в США введут должность премьер-министра тогда глупые вопросы и задавайте. На текущий момент там нет таких людей.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:22:53 10-07-2025

"Ищите объездные пути" - не смешно. Это тем, кто в Горно-Алтайске, что бы добраться до той же Соузги нужно будет через Бийск ехать? Ну их всех в баню. Где-нибудь под Магаданом. Пусть там заседают.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:40 11-07-2025

Гость (22:22:53 10-07-2025) "Ищите объездные пути" - не смешно. Это тем, кто в Горно-Алт...
Вчера была информация, что губернатор Алтайского края ограничил движение с 22 по 26 июля на трассе Алтайское - Ая - Бирюзовая Катунь. И также сказано ищите объездные пути. Поэтому через Бийск в Соузгу не получится. Только если через Сарасу на Чергу по старому Чуйскому тракту.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:08 13-07-2025

Интересно, а как быть рейсовым автобусам, которые двигаются по расписанию? Пассажиры едут и на Ж/д вокзалы и в аэропорт.

  3 Нравится
Ответить
