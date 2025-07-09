Мишустин приедет на Алтай и встретится с премьером Киргизии
Главы правительств посетят природоохранный форум
09 июля 2025, 19:46, ИА Амител
Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен встретиться с коллегой из Киргизии Адылбеком Касымалиевым на природоохранной конференции на Алтае. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил во время осмотра выставки "Иннопрома".
На выставке Мишустин посетил национальную экспозицию Киргизии. Он вспомнил о недавнем визите президента республики Садыра Жапарова. Тогда он встретился с Владимиром Путиным и провел переговоры.
"Как раз я знаю, что они подробно обсуждали в том числе и вопросы промышленной кооперации. Мы также с моим коллегой Адылбеком Алешовичем должны встретиться будем в ближайшее время, должны пригласить его на Алтай на нашу конференцию природоохранную, а потом собирались с официальным визитом посетить вашу замечательную республику", – заявил глава российского правительства.
Напомним, что природоохранная конференция на Алтае пройдет с 24 по 26 июля. В начале июня Мишустин уже приглашал коллег на нее.
В последний раз премьер-министр посещал Республику Алтай в 2024 году. Тогда с ним встретился глава региона Андрей Турчак и обсудил ряд важных вопросов.
20:13:04 09-07-2025
Заголовок такой... как-будто нас хотят захватить...
20:52:29 09-07-2025
Евгений (20:13:04 09-07-2025) Заголовок такой... как-будто нас хотят захватить...... Не боись! Ваши палаты ни на Луговой ни на Кутузова не тронут.
21:18:06 09-07-2025
Мишустин приедет отдыхать в горный на Телецкое в Алтай плац за 1.5 ляма в сутки за домик.
21:53:29 09-07-2025
Гость (21:18:06 09-07-2025) Мишустин приедет отдыхать в горный на Телецкое в Алтай плац ... 1,5 мало...контора платит, можно не мелочиться
22:28:35 09-07-2025
Гость (21:18:06 09-07-2025) Мишустин приедет отдыхать в горный на Телецкое в Алтай плац ... Ты секреты зачем выдаёшь?
С хохлами куришь?
17:11:40 10-07-2025
Гость (21:18:06 09-07-2025) Мишустин приедет отдыхать в горный на Телецкое в Алтай плац ... это заработок завода Косихиной Насти "Реноме" в сутки. паааадумаешь
08:59:09 10-07-2025
Так еще и Чуйский тракт около Маймы перекроют на 2 дня. И так пробки, а будет жопа.
17:10:48 10-07-2025
Гость++ (08:59:09 10-07-2025) Так еще и Чуйский тракт около Маймы перекроют на 2 дня. И та... тебе 5 дорог на объезд! что снова не так-то?? Вот я расстраиваюсь что они со своей экологией вшивой угробили озеро Манжерок, а ты за дороги(((
21:49:24 11-07-2025
Чем им дорога то помешала?
Не нравится мне это возросшее внимание московских богачей к горному. Ничем хорошим это не кончится.