Мишустин приедет на Алтай и встретится с премьером Киргизии

Главы правительств посетят природоохранный форум

09 июля 2025, 19:46, ИА Амител

Михаил Мишустин в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен встретиться с коллегой из Киргизии Адылбеком Касымалиевым на природоохранной конференции на Алтае. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил во время осмотра выставки "Иннопрома".

На выставке Мишустин посетил национальную экспозицию Киргизии. Он вспомнил о недавнем визите президента республики Садыра Жапарова. Тогда он встретился с Владимиром Путиным и провел переговоры.

"Как раз я знаю, что они подробно обсуждали в том числе и вопросы промышленной кооперации. Мы также с моим коллегой Адылбеком Алешовичем должны встретиться будем в ближайшее время, должны пригласить его на Алтай на нашу конференцию природоохранную, а потом собирались с официальным визитом посетить вашу замечательную республику", – заявил глава российского правительства.

Напомним, что природоохранная конференция на Алтае пройдет с 24 по 26 июля. В начале июня Мишустин уже приглашал коллег на нее.

В последний раз премьер-министр посещал Республику Алтай в 2024 году. Тогда с ним встретился глава региона Андрей Турчак и обсудил ряд важных вопросов.