На Алтае построят медицинский курорт за 300 млн рублей возле "Манжерока"

Курорт рассчитан на 40 номеров и будет принимать до 2,5 тысячи гостей ежегодно

08 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Майминском районе Республики Алтай, около горнолыжного комплекса "Манжерок", планируется строительство современного медицинского курорта, пишет "Коммерсант".

Проект реализует компания "Алтай сити" (учредитель гостиничного комплекса Pinewood) с инвестициями порядка 300 млн рублей.

Курорт рассчитан на 40 номеров и будет принимать до 2,5 тыс. гостей ежегодно. На территории разместят ресторан на 100 мест, оздоровительный центр с бассейном и банной зоной.

Основной фокус – на диагностические и реабилитационные программы, включая wellness-туры. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Каракольские озера / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Республику Алтай вновь признали самым экологичным регионом России

Горный Алтай был лучшим по итогам лета, стал лучшим и осенью. А вот Алтайский край теряет позиции
Гость

17:26:05 08-09-2025

разместят ресторан--- Выпил полечился, пока деньги не кончаться или здоровье.

Гость

17:56:44 08-09-2025

Гость (17:26:05 08-09-2025) разместят ресторан--- Выпил полечился, пока деньги не кончат...
Это будет рассчитано на тех, у кого деньги не кончаются. Нам только со стороны посмотреть и то не факт.

Гость

22:16:25 08-09-2025

Гость (17:56:44 08-09-2025) Это будет рассчитано на тех, у кого деньги не кончаются.... ну началось, кто мешает то? Мне кажется у нас у все +- доходы одинковые, только одни ноют, а другие что-то делают чтобы их жизнь и жизнь окружающих их людей стала лучше, не так ли?

бгг

06:19:11 09-09-2025

Гость (22:16:25 08-09-2025) ну началось, кто мешает то? Мне кажется у нас у все +- доход... ну, если тебя устраивает ночь в номере за 50 тыс руб, то нам с тобой не по пути, нувориш

Гость

08:59:43 09-09-2025

бгг (06:19:11 09-09-2025) ну, если тебя устраивает ночь в номере за 50 тыс руб, то нам... Он сам не понимает что пишет.Думает за 100тыщ сможет там отдохнуть.😆😆

Гость

08:07:13 09-09-2025

Гость (22:16:25 08-09-2025) ну началось, кто мешает то? Мне кажется у нас у все +- доход... Ты дебил ?!?

Гость

08:13:08 09-09-2025

Гость (22:16:25 08-09-2025) ну началось, кто мешает то? Мне кажется у нас у все +- доход... Ну началось, опять влезают комментаторы-идиоты, да ещё и не грамотные, доход у него как у всех.
Ну тогда все поедем на этот курорт отдыхать.
Мне всегда хотелось узнать такие люди реально больные психи или придуряются ?

Гость

08:14:32 09-09-2025

Гость (22:16:25 08-09-2025) ну началось, кто мешает то? Мне кажется у нас у все +- доход... Да, батенька, да вы душевнобольной ))) Давно ли обследовались ? Может вам полечиться ?

Гость

08:18:50 09-09-2025

Гость (22:16:25 08-09-2025) ну началось, кто мешает то? Мне кажется у нас у все +- доход... Ага, особенно депутаты, для кого собственно и строится курорт, прямо заделались за жизнь окружающих, себя не жалеют. Всё о народе думают, как для людей лучше сделать )))

Гость

22:29:50 10-09-2025

Гость (08:18:50 09-09-2025) Ага, особенно депутаты, для кого собственно и строится курор... Это точно простому народу там не лечиться

Гость

08:57:46 09-09-2025

Гость (22:16:25 08-09-2025) ну началось, кто мешает то? Мне кажется у нас у все +- доход... В таком месте плюс минус не прокатит.Расчитано на другой слой населения.

Гость

17:56:41 08-09-2025

так думаю, что там такой курорт будет, что в германии и в израиле подешевле оздоравливаться будет

Гость

18:43:15 08-09-2025

Гость (17:56:41 08-09-2025) так думаю, что там такой курорт будет, что в германии и в из... самое дешевое это Будапешт воды

Гость

18:43:44 08-09-2025

40 номеров - курорт? Белокуриха ухохоталась

Гость

10:09:09 09-09-2025

Гость (18:43:44 08-09-2025) 40 номеров - курорт? Белокуриха ухохоталась... 50 тысяч за номер в сутки, белокуриха всплакнула

Гость

18:25:26 09-09-2025

Гость (10:09:09 09-09-2025) 50 тысяч за номер в сутки, белокуриха всплакнула... 50? Думаю это вы погорячились, маловато будет.

Гость

19:10:56 08-09-2025

Платная медицина побуждает к здоровому образу жизни.

Гость

13:36:28 15-09-2025

Гость (19:10:56 08-09-2025) Платная медицина побуждает к здоровому образу жизни.... Особенно надо беречь зубыыыыы

Гость

19:24:42 08-09-2025

Хм...40 номеров, ресторан, бассейн, баня...что то знакомое

Игорь

22:17:11 08-09-2025

Скоро от дикой природы ничего не остаётся, всё застроят.

Ольга

01:21:28 09-09-2025

Точно для доярок и хлеборобов..

Rip

07:39:39 09-09-2025

Дядя Греф молодец весь Алтай выкупил,

Гость

09:10:36 09-09-2025

Гость (22:16:25 08-09-2025) ну началось, кто мешает то? Мне кажется у нас у все +- доход... реально больной.Такие живут замечательно.Думают что все в жизни плюс минус😆для нас делают.Государство старается чтобы нам холопам было хорошо.В голове у таких людей бабочки летают.Мне кажется они всегда ходят и напевают "ля ля ля ля "еще в припрыжку.Всегда их так представляла🤣🤣🤣

Гость

10:06:46 09-09-2025

Гость (09:10:36 09-09-2025) ... Если вы сами себя называете холопами, то при чем здесь государство?

Гость

09:28:55 09-09-2025

Тут одни нытики собрались?

