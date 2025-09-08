На Алтае построят медицинский курорт за 300 млн рублей возле "Манжерока"

Курорт рассчитан на 40 номеров и будет принимать до 2,5 тысячи гостей ежегодно

В Майминском районе Республики Алтай, около горнолыжного комплекса "Манжерок", планируется строительство современного медицинского курорта, пишет "Коммерсант".

Проект реализует компания "Алтай сити" (учредитель гостиничного комплекса Pinewood) с инвестициями порядка 300 млн рублей.

Курорт рассчитан на 40 номеров и будет принимать до 2,5 тыс. гостей ежегодно. На территории разместят ресторан на 100 мест, оздоровительный центр с бассейном и банной зоной.

Основной фокус – на диагностические и реабилитационные программы, включая wellness-туры. Завершение строительства запланировано на 2027 год.