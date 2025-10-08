НОВОСТИПроисшествия

В Республике Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала

08 октября 2025, 20:42, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вечером 8 октября в Кош-Агачском районе Республики Алтай было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки ощущались в 18:20 в пяти километрах восточнее села Старый Бельтир.

В зоне воздействия сейсмособытия оказались восемь населенных пунктов: Старый Бельтир, Кош-Агач, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой и Чаган-Узун.

Местные жители ощутили подземные толчки, однако информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Землетрясения Республика Алтай

Комментарии 4

Гость

21:35:09 08-10-2025

Иногда хочется движухи

теленгит

09:12:36 09-10-2025

Священную принцессу Кадын вернули на место, или так и томиться в музее?
Удивляет двуличие людей. За повязанную на рандомное дерево рандомную тряпочку устраивают травлю и доносы. Откопали из обрядовой могилы тело Священной Белой Госпожи, устроили шоу из просмотра трупа на потеху толпы - ноль реакции общественности.

про

09:49:33 09-10-2025

местные уверены, что пока принцессу не придадут земле - так и будет трясти....

Гость

09:59:45 09-10-2025

про (09:49:33 09-10-2025) местные уверены, что пока принцессу не придадут земле - так ... Всё верно.
Местные говорят? Говорят.
Не закопали? Не закопали.
Трясёт? Трясёт.
Но ведь никто не возмущается так, как от блогерши с ленточкой.

