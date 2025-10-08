В Республике Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала

08 октября 2025, 20:42, ИА Амител

Вечером 8 октября в Кош-Агачском районе Республики Алтай было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки ощущались в 18:20 в пяти километрах восточнее села Старый Бельтир.

В зоне воздействия сейсмособытия оказались восемь населенных пунктов: Старый Бельтир, Кош-Агач, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой и Чаган-Узун.

Местные жители ощутили подземные толчки, однако информация о пострадавших или разрушениях не поступала.