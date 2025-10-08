В Республике Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала
08 октября 2025, 20:42, ИА Амител
Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Вечером 8 октября в Кош-Агачском районе Республики Алтай было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки ощущались в 18:20 в пяти километрах восточнее села Старый Бельтир.
В зоне воздействия сейсмособытия оказались восемь населенных пунктов: Старый Бельтир, Кош-Агач, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой и Чаган-Узун.
Местные жители ощутили подземные толчки, однако информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
21:35:09 08-10-2025
Иногда хочется движухи
09:12:36 09-10-2025
Священную принцессу Кадын вернули на место, или так и томиться в музее?
Удивляет двуличие людей. За повязанную на рандомное дерево рандомную тряпочку устраивают травлю и доносы. Откопали из обрядовой могилы тело Священной Белой Госпожи, устроили шоу из просмотра трупа на потеху толпы - ноль реакции общественности.
09:49:33 09-10-2025
местные уверены, что пока принцессу не придадут земле - так и будет трясти....
09:59:45 09-10-2025
про (09:49:33 09-10-2025) местные уверены, что пока принцессу не придадут земле - так ... Всё верно.
Местные говорят? Говорят.
Не закопали? Не закопали.
Трясёт? Трясёт.
Но ведь никто не возмущается так, как от блогерши с ленточкой.