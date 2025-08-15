Управляющие компании начали получать рекомендации о переводе домовых чатов в Max

Рекомендательные письма пришли из Москвы

15 августа 2025, 13:20, ИА Амител

Мессенджер Max / Фото: компания "ВКонтакте"

В Омской области рекомендовали перевести домовые чаты в национальный мессенджер Max, сообщает "Om1 Омск".

Как пояснил начальник отдела организации деятельности и аналитической работы Государственной жилищной инспекции Омской области Андрей Коврижных, рекомендательные письма пришли из Москвы.

«Рекомендации обусловлены требованиями безопасности. Но подчеркиваю, что мы ни от кого ничего не требуем», – пояснил Коврижных.

Председатель областного общества потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев указал, что жилищным организациям рекомендовано до 22 августа организовать работу по созданию домовых чатов в мессенджере Max.

