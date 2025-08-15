Управляющие компании начали получать рекомендации о переводе домовых чатов в Max
Рекомендательные письма пришли из Москвы
15 августа 2025, 13:20, ИА Амител
В Омской области рекомендовали перевести домовые чаты в национальный мессенджер Max, сообщает "Om1 Омск".
Как пояснил начальник отдела организации деятельности и аналитической работы Государственной жилищной инспекции Омской области Андрей Коврижных, рекомендательные письма пришли из Москвы.
«Рекомендации обусловлены требованиями безопасности. Но подчеркиваю, что мы ни от кого ничего не требуем», – пояснил Коврижных.
Председатель областного общества потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев указал, что жилищным организациям рекомендовано до 22 августа организовать работу по созданию домовых чатов в мессенджере Max.
Настойчиво просим перейти в МАКС
Для этого вам сейчас придёт СМС с кодом, продиктуйте его
13:38:12 15-08-2025
УК не руководят домовыми чатами. их создают собственники.
13:42:30 15-08-2025
Я представляю если они трусы пошьют отечественные, что начнётся
14:17:03 15-08-2025
Гость (13:42:30 15-08-2025) Я представляю если они трусы пошьют отечественные, что начнё... Да ничего не начнется. Ё мобиль уже же построили ))
15:55:53 15-08-2025
Гость (14:17:03 15-08-2025) Да ничего не начнется. Ё мобиль уже же построили ))... Они ещё портал "Спутник" создали! Правда он сразу изначально мёртвый был, но бюджет был попилен как за живого. Деньги кончились - портал сдох повторно.
14:01:57 15-08-2025
Не могут пошить. В Узбекистоне закупают.
14:14:45 15-08-2025
Колхоз — дело добровольное
14:49:44 15-08-2025
Гость (14:14:45 15-08-2025) Колхоз — дело добровольное ...
Ну, это как попросить...
12:56:36 20-08-2025
Гость (14:14:45 15-08-2025) Колхоз — дело добровольное ... А не будут брать, отключим газ.
15:07:35 15-08-2025
В Ковид рекомендации были обязательны, а теперь нет? - что изменилось?
15:36:30 15-08-2025
Атлант, поди, сейчас распоряжение накатает, чтобы жильцы всех их домов в чат с Максом добавились. А если не добавятся, сами виноваты, информацию не получат. и еще отключим газ...
17:52:01 15-08-2025
Из домового чата узнали, сколько неадекватов живет в нашем доме. Вот где работы для психиатрической службы!
20:14:59 15-08-2025
вот поэтому я и говорю создавать ТСЖ. Будете сами себе хозяева без всякого принуждения