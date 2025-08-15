НОВОСТИОбщество

Управляющие компании начали получать рекомендации о переводе домовых чатов в Max

Рекомендательные письма пришли из Москвы

15 августа 2025, 13:20, ИА Амител

Мессенджер Max / Фото: компания "ВКонтакте"
Мессенджер Max / Фото: компания "ВКонтакте"

В Омской области рекомендовали перевести домовые чаты в национальный мессенджер Max, сообщает "Om1 Омск".

Как пояснил начальник отдела организации деятельности и аналитической работы Государственной жилищной инспекции Омской области Андрей Коврижных, рекомендательные письма пришли из Москвы.

«Рекомендации обусловлены требованиями безопасности. Но подчеркиваю, что мы ни от кого ничего не требуем», – пояснил Коврижных.

Председатель областного общества потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев указал, что жилищным организациям рекомендовано до 22 августа организовать работу по созданию домовых чатов в мессенджере Max.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

13:29:23 15-08-2025

Настойчиво просим перейти в МАКС
Для этого вам сейчас придёт СМС с кодом, продиктуйте его

Avatar Picture
Гость

13:38:12 15-08-2025

УК не руководят домовыми чатами. их создают собственники.

Avatar Picture
Гость

13:42:30 15-08-2025

Я представляю если они трусы пошьют отечественные, что начнётся

Avatar Picture
Гость

14:17:03 15-08-2025

Гость (13:42:30 15-08-2025) Я представляю если они трусы пошьют отечественные, что начнё... Да ничего не начнется. Ё мобиль уже же построили ))

Avatar Picture
Гость

15:55:53 15-08-2025

Гость (14:17:03 15-08-2025) Да ничего не начнется. Ё мобиль уже же построили ))... Они ещё портал "Спутник" создали! Правда он сразу изначально мёртвый был, но бюджет был попилен как за живого. Деньги кончились - портал сдох повторно.

Avatar Picture
Гость

14:01:57 15-08-2025

Не могут пошить. В Узбекистоне закупают.

Avatar Picture
Гость

14:14:45 15-08-2025

Колхоз — дело добровольное

Avatar Picture
Гость

14:49:44 15-08-2025

Гость (14:14:45 15-08-2025) Колхоз — дело добровольное ...
Ну, это как попросить...

Avatar Picture
Александр

12:56:36 20-08-2025

Гость (14:14:45 15-08-2025) Колхоз — дело добровольное ... А не будут брать, отключим газ.

Avatar Picture
Олег

15:07:35 15-08-2025

В Ковид рекомендации были обязательны, а теперь нет? - что изменилось?

Avatar Picture
Гость

15:36:30 15-08-2025

Атлант, поди, сейчас распоряжение накатает, чтобы жильцы всех их домов в чат с Максом добавились. А если не добавятся, сами виноваты, информацию не получат. и еще отключим газ...

Avatar Picture
Гость

17:52:01 15-08-2025

Из домового чата узнали, сколько неадекватов живет в нашем доме. Вот где работы для психиатрической службы!

Avatar Picture
Гость

20:14:59 15-08-2025

вот поэтому я и говорю создавать ТСЖ. Будете сами себе хозяева без всякого принуждения

