Российские туроператоры ежедневно теряют 1,5 млн долларов из-за конфликта вокруг Ирана

РСТ призывает пересмотреть механизм доступа к резервным фондам "Турпомощи"

02 марта 2026, 16:30, ИА Амител

Туроператор, самолет

Туристические компании России терпят значительные финансовые убытки из-за ограничений на авиасообщение со странами Ближнего Востока. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), ежедневно компании теряют около 1,5 миллиона долларов, сообщает "Радио 1".

«Даже при средних расходах на проживание одного туриста в 80–100 долларов в сутки общие затраты быстро растут. Именно поэтому ежедневные убытки составляют около 1,5 миллиона долларов», — отметил генеральный директор Space Travel и член правления РСТ Артур Мурадян.

Руководитель комитета РСТ по выездному туризму и глава компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов добавил, что реальные потери могут быть выше. На момент приостановки рейсов в ОАЭ находилось около 50 тысяч российских туристов. Если половина из них столкнется с проблемами и обратится за помощью, расходы компаний могут достичь нескольких миллионов долларов в день.

Представители РСТ также указали на дополнительные затраты, связанные с круглосуточной работой специалистов, занимающихся вопросами переселения и размещения туристов.

Мурадян предложил пересмотреть механизм предоставления финансовой помощи туроператорам из резервного фонда "Турпомощи". Это позволит эффективно решить проблемы компаний и туристов в текущей ситуации.

