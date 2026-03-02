"Паники нет, но есть тревога". Как будут возвращать алтайских туристов, застрявших в Дубае

Массового отказа от уже приобретенных туров в ОАЭ турагентства не наблюдают

02 марта 2026, 16:26, ИА Амител

Точное количество туристов из Алтайского края, которые "застряли" в Эмиратах из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, пока уточняется. Но их там точно немало: многие алтайские турагентства, с которыми пообщался amic.ru, подтвердили, что в Дубае есть их клиенты. Все они размещены и ждут, когда смогут вернуться домой.

О том, когда стоит ждать открытия авиасообщения, отказываются ли россияне от уже приобретенных туров в Дубай и потеряет ли это направление популярность, - в нашем материале.

Смогли всех разместить и успокоить

Все жители Алтайского края, которые приехали в ОАЭ в рамках приобретенных турпакетов (перелет, проживание и трансфер), размещены в отелях и обеспечены питанием. Об этом рассказала директор турагентства "Охота" и президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Наталья Белоусова. По ее словам, алтайские турагентства, чьи клиенты сейчас находятся на Ближнем Востоке, постоянно находятся с ними в контакте и оперативно решают все возникающие вопросы.

В СМИ сообщалось о нескольких случаях, когда туристов, у которых закончился срок проживания, просили освободить номера. По словам Белоусовой, такие прецеденты были в отелях Дубая и Шарджи.

"Это касается в первую очередь самостоятельных путешественников. Но ситуации оперативно решались", - пояснила эксперт.Сложности возникли на фоне того, с какой внезапностью обострилась ситуация, говорит директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева. Часть инцидентов связана с тем, что сами сотрудники отелей поначалу не понимали, что происходит и как делать.

"Понятно, что на первых этапах у всех было полное непонимание и эмоции. На первых этапах могли быть сложности, люди получали уведомления о выселении. Но эти вопросы были оперативно решены. Своих клиентов мы успокоили", - рассказывает Гордеева.Не все смогли остаться там же, где жили, отметила директор агентства "Пегас Туристик" в Барнауле Ольга Ришко: номера были уже забронированы на эти даты. Таких туристов перевезли в другие места размещения.

По словам Белоусовой, февраль — не самый "сезон" для поездки в Дубай. Тем не менее, направление стало настолько популярным, что даже сейчас там хватает россиян.

"Это направление стало очень популярным благодаря прямому ежедневному перелету, безвизовому режиму и высокому уровню сервиса. Февраль считается не самым популярным месяцем для пляжного отдыха. Но туристы выбирают Дубай также для экскурсий, шоппинга и знакомства со страной", - поясняет специалист.По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в ОАЭ сейчас находится не менее 50 тысяч россиян.

Глава алтайской ассоциации также заверила, что никакой паники среди туристов нет.

"С ними все в порядке, паники нет, хотя, конечно, люди испытывают тревогу и, главное, огромное желание вернуться домой", - подчеркнула Белоусова.

Когда туристы смогут вернуться домой?

Пока аэропорты Дубая закрыты. Турагенты точно так же, как все остальные, следят за развитием ситуации и ждут новой информации.

"По имеющейся информации, до 3 марта рейсов точно не будет", - сказала Наталья Белоусова.Она также добавила, что турагентства параллельно прорабатывают и другие способы вернуть своих клиентов домой.

"Прорабатываются различные варианты вывоза, включая организацию специальных рейсов из тех эмиратов, аэропорты которых функционируют, а также вывоз туристов через третьи страны. Как только появятся конкретные сроки и схемы вылета, представители туроператоров на месте проинформирует каждого туриста", - пояснила специалист.При этом туристам, находящимся сейчас в ОАЭ, эксперт настоятельно рекомендует не предпринимать никаких попыток добраться до аэропорта самостоятельно. Лучше оставаться в отеле или поблизости, быть на связи со своим турагентством и ждать информации. Это самая безопасная стратегия.

Одни отказываются, другие выжидают

У жителей Алтайского края, которые находятся в России, но уже приобрел туры в ОАЭ на ближайшие даты, есть два варианта.

Первый — аннулировать бронь. Большинство туроператоров предоставляют возможность сделать это без потери финансовых средств, если отправление запланировано до 8-9 марта. По словам Натальи Гордеевой, есть и отдельные компании, которые уже дают такую возможность, даже если вылет назначен в один из дней до 15 марта.

"Тем, у кого даты запланированы на попозже, пока нет никакого смысла принимать поспешные решения. Стоит дождаться, как события будут развиваться дальше", - говорит директор "Алтайтуриста".Никакой массовой волны отказов пока нет, отмечает Наталья Белоусова.

"Люди, конечно, в растерянности, но большинство занимает выжидательную позицию. Мы со всеми на связи. Мы советуем не паниковать и не торопиться с аннуляцией, особенно если ваши вылеты запланированы после 8-9 марта . Мы внимательно следим за развитием событий и рекомендуем ориентироваться на официальные заявления туроператоров, МИД РФ и Росавиации. Если направление будет официально признано небезопасным для посещения, туры будут отменены без удержаний или предложены альтернативные направления для отдыха", - советует специалист.Второй вариант — сменить место отдыха. По словам Ольги Ришко, это актуально для тех, кому нужно вылетать уже на днях, а перенести отпуск возможности нет.

"У нас есть клиенты, у которых совсем скоро отпуск, при этом сроки четкие и сжатые. Мы их уже перебронировали на Паттайю, Пхукет и другие направления", - сказала турагент.

Перестанут ли летать в Дубай?

Алтайские турагенты подчеркивают, что долгосрочные выводы делать очень трудно. Все зависит от того, как военный конфликт будет развиваться в ближайшие дни. Если ситуация разрешится быстро, от поездок в Дубай россияне точно не откажутся, убеждена Наталья Гордеева.

"Осенью 2025-го в этом регионе была определенная напряженность, отрасль этого практически не заметила. Сейчас нужно смотреть, как будет развиваться конфликт. Если острая фаза быстро закончится, мы не ожидаем, что спрос значительно снизится. Практика показывает, что он восстанавливается уже в течение пары недель после нормализации обстановки", - сказала специалист.Согласна с этим и Наталья Белоусова. По ее мнению, Эмираты создали слишком мощную и хорошую репутацию у туристов, которую просто так не уничтожить.

"Безусловно, это удар по туристической привлекательности региона. Но ОАЭ — это один из самых подготовленных и клиентоориентированных туристических хабов в мире. Как только небо станет безопасным и авиасообщение восстановится, мы ожидаем, что спрос начнет возвращаться", - убеждена эксперт.Так что вся отрасль замерла в ожидании того, как события будут развиваться дальше.