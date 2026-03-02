"Слезы других регионов". Ориентировщики Алтая рассказали, как взяли золото Спартакиады

Историческая победа для краевого спорта

02 марта 2026, 07:00, ИА Амител

Сборная Алтая по спортивному ориентированию / Фото: "Алтайский спорт"

Команда ориентировщиков Алтайского края победила в XIII зимней Спартакиаде учащихся России, которая прошла с 19 по 21 февраля в Саранске. Это первое подобное достижение для алтайских спортсменов в современной истории региона. Команда наших девушек в составе Екатерины Лыжиной, Марии и Софии Калиничевых стала победителем, а юноши заняли седьмое место из 19 команд. Кроме того, лидерами спринтерской лыжной гонки стали алтайские ориентировщики Екатерина Лыжина и Максим Панов. Екатерина взяла на играх еще одно золото. 26 февраля сборная-триумфатор встретилась с министром спорта края Михаилом Панфиловым и журналистами. Юные чемпионы и их тренеры объяснили, почему к успеху шли два года, как решился исход эстафеты на подъеме и чего команде не хватает для следующего шага — уже к мастерским нормативам и взрослым стартам.

"Наша гордость"

Первым слово взял министр спорта региона Михаил Панфилов. Он поблагодарил спортсменов за историческую для Алтая победу.

«Вы — наша гордость. Вы взбудоражили всю спортивную общественность своим результатом. Пусть это будет первым, но запоминающимся мероприятием — и чтобы дальше их было еще много», — обратился министр к ребятам.

Тренеры барнаульской СШ-9 Сергей Королев и Иван Лыжин сообщили, что нынешний успех сборной края — не случайность, а закономерность.

«К этим результатам мы готовились два года. Специально выезжали в Саранск, чтобы быть в курсе, какая там местность. Перед Спартакиадой участвовали в первенстве России — там тоже состав был приличный. Мы рассчитывали на хорошее место. На первое не рассчитывали, но в призерах хотели быть», — отметил Сергей Королев.

При этом победа получилась еще и символичной: на прошлой Спартакиаде команда края была четвертой, а теперь — перепрыгнула сразу на первое.

«В новейшей истории по школьной Спартакиаде такого командного золота мы не вспомнили», — заметили на встрече, называя успех историческим.

"Эстафета — самое ценное золото"

Самое яркое впечатление от стартов в Саранске — победа в женской эстафете. Юная спортсменка София Калиничева объяснила это тем, что ее соперницы шли одним вариантом, она же выбрала другой, "вниз", взяла контрольный пункт и только на финише поняла, что команда уже впереди.

«Я доезжаю до финиша — и не знала, какие именно мы. Сдала карту, меня встречают партнеры такие радостные. Я спрашиваю: какие мы? Отвечают, что первые. И я начала радоваться», — поделилась эмоциями от победы София.

А вот другая спортсмена, Екатерина Лыжина, на пресс-конференции сказала, что все соперники завидовали яркой форме, которую команде выдали в Министерстве спорта Алтайского края.

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто был к этому причастен. Поддержка родителей, команды была очень большая. Каждый верил друг в друга — и это вылилось в такой результат», — отметила Екатерина.

По словам девушки, у нее на Спартакиаде получилось взять несколько наград, но именно эстафета стала самой дорогой.

«Третья медаль — самая ценная в эстафете. Возможно, нас и не брали в конкуренты, но мы вылезли и достойно заняли первое место», — добавила Екатерина Лыжина.

Другой триумфатор Спартакиады, Максим Панов, рассказал, как вообще пришел в ориентирование (его привел крестный после плавания и самбо), а затем — как на Спартакиаде выиграл спринт, но на другой гонке упустил золото из-за одной ошибки.

Биатлон или лыжи?

Сезон у команды еще не закрыт: впереди первенство России в Уфе, а затем — переход к летним стартам. В разговоре с юными спортсменами журналисты интересовались, планируют ли они в будущем "перейти" к более популярным видам спорта: биатлону или лыжам. Однако тренеры уверены, что у спортивного ориентирования большое будущее. Этот вид спорта называют "шахматами на скорости". В отличие от лыжных гонок, где многое решает физика, здесь любая ошибка в выборе маршрута может перечеркнуть преимущество.

«Осечка может быть на каждом контрольном пункте. Кто-то пошел справа, кто-то — слева, кто-то пропустил дорожку. Человек может идти до последнего КП лидером — и последний пункт может быть для него фатальным», — отметил тренер Иван Лыжин.

В разговоре также затронули тему будущего. Руководители и тренеры прямо сказали: нужен более качественный инвентарь, средства на сборы и главное — объект/площадка, где можно моделировать ориентирование на лыжах. Это тот фундамент, без которого сложно стабильно готовить мастеров спорта.

Итоги встречи подвел министр спорта Алтайского края Михаил Панфилов.

«Это победа про статус и слезы других регионов», — ответил министр.