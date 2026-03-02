Страны Персидского залива сообщили, что могут ответить на атаки Ирана

В заявлении государств указано, что они могут отменить запрет на использование Вашингтоном своей земли для ударов по Исламскому государству

02 марта 2026, 10:01, ИА Амител

Иран / Фото: стоп-кадр с видео Reuters
Страны Персидского залива заявили о готовности дать ответ на атаки со стороны Ирана. Такое заявление было принято по итогам экстренного онлайн‑заседания региональной организации на уровне министров иностранных дел, сообщает "Газета.ру".

В документе подчеркивается, что государства залива намерены предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, обеспечения безопасности и сохранения стабильности — в ответ на агрессивные действия Ирана.

Накануне издание The Economist, ссылаясь на информированный источник, сообщило о возможном изменении позиции стран Персидского залива. В свете недавних ответных ударов Ирана по их территории они могут снять запрет на использование своей инфраструктуры Вашингтоном для нанесения ударов по Исламской Республике.

Военная операция против Ирана была начата утром 28 февраля совместными силами США и Израиля. В обращении к нации Дональд Трамп обосновал совместные удары "иссякшим терпением" — по его словам, Тегеран упорно не желает отказываться от ядерных амбиций.

В ходе операции под удар попали многочисленные иранские города, включая столицу. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи — в результате он погиб.

Иран незамедлительно ответил: по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке были нанесены удары с использованием ракет и беспилотников.

Гость

10:13:10 02-03-2026

не для того монархии персидского залива строили рай в песках, чтобы по нему пуляли ракетами съехавшие с катушек неадекваты, ставшие изгоями

Гость

10:47:32 02-03-2026

Гость (10:13:10 02-03-2026) не для того монархии персидского залива строили рай в песках... Когда тебя придёт грабить хулиган с соседнего двора, а твои соседи ему будут помогать (предоставят свои территории), не становись неадекватом, молча терпи и отдай все, что он просит.

Гость

11:16:40 02-03-2026

Гость (10:47:32 02-03-2026) Когда тебя придёт грабить хулиган с соседнего двора, а твои ... какая территория - божечки.
на этой территории кроме песка ничего нет.
их десятилетиями вразумляли.
теперь видимо кончилось терпение


Гость

11:57:19 02-03-2026

Гость (11:16:40 02-03-2026) какая территория - божечки.на этой территории кроме пес... их десятилетиями вразумляли --- Украину тоже 30 лет уговаривали

Гость

10:34:36 02-03-2026

Чёт не понятно то-ли они специально Эмираты долбят. То-ли ПВО мешает до изей достать и их добро не долетев падает. Наверно всетаки второе тогда это Израиль виноват сбивает не над своей территорией.

Гость

10:47:50 02-03-2026

Иран бьет по базам США в Саудовской Аравии, Катаре и Эмиратах. А если они ответят, он ударит баллистическими ракетами по их нефтянке. Цены на нефть станут запредельными. А жить в раю персидского залива станет сильно хуже из-за дыма от пожаров

гость

10:52:46 02-03-2026

понимают что их потуги бессмысленны и стреляют во все стороны

Гость

11:19:55 02-03-2026

Америка в купе с Израилем несут мир всему миру, а мы не поняли. Самые агрессивные страны. Вели бы себя адекватно и никто на стал бы разрабатывать свою систему вооружения.

Гость

12:01:22 02-03-2026

Гость (11:19:55 02-03-2026) Америка в купе с Израилем несут мир всему миру, а мы не поня... США все более открыто показывают свою сущность.
Строят колонии из всех стран мира, подминают под себя все ресурсы, торговлю.
А строптивым - от санкций до смены правительства.

Афиноген

14:04:14 02-03-2026

Гость (11:19:55 02-03-2026) Америка в купе с Израилем несут мир всему миру, а мы не поня... А нам бы давно надо было им подарить пару тройку хороших ракет с ядерными боеголовками.Не афишируя,втихаря.Для мира и стабильности в этом регионе.Вот тогда бы сионисты сидели тише воды,ниже травы, засунув свои амбиции в задницу.

Мусик

13:14:15 02-03-2026

Иран на всех напал?

