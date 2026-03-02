Страны Персидского залива сообщили, что могут ответить на атаки Ирана

В заявлении государств указано, что они могут отменить запрет на использование Вашингтоном своей земли для ударов по Исламскому государству

02 марта 2026, 10:01, ИА Амител

Иран / Фото: стоп-кадр с видео Reuters

Страны Персидского залива заявили о готовности дать ответ на атаки со стороны Ирана. Такое заявление было принято по итогам экстренного онлайн‑заседания региональной организации на уровне министров иностранных дел, сообщает "Газета.ру".

В документе подчеркивается, что государства залива намерены предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, обеспечения безопасности и сохранения стабильности — в ответ на агрессивные действия Ирана.

Накануне издание The Economist, ссылаясь на информированный источник, сообщило о возможном изменении позиции стран Персидского залива. В свете недавних ответных ударов Ирана по их территории они могут снять запрет на использование своей инфраструктуры Вашингтоном для нанесения ударов по Исламской Республике.

Военная операция против Ирана была начата утром 28 февраля совместными силами США и Израиля. В обращении к нации Дональд Трамп обосновал совместные удары "иссякшим терпением" — по его словам, Тегеран упорно не желает отказываться от ядерных амбиций.

В ходе операции под удар попали многочисленные иранские города, включая столицу. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи — в результате он погиб.

Иран незамедлительно ответил: по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке были нанесены удары с использованием ракет и беспилотников.