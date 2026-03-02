ЛДПР: реальная поддержка алтайских ветеранов, спортсменов и многодетных семей

Главная цель — развитие Алтайского края и повышение благосостояния его жителей

02 марта 2026, 10:10, ИА Амител

Председатель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов / Фото: пресс-служба АКЗС

На первой сессии Алтайского Заксобрания в 2026 году бурная дискуссия возникла вокруг поправки в закон, предложенной фракцией ЛДПР в отношении помощников депутатов. Предлагалось запретить трудоустраивать на эту должность лиц с неснятой или непогашенной судимостью. Протестовали против поправки коммунисты — именно они столкнулись с уголовными делами в отношении помощников. Не согласились с ней и представители "СР". Однако закон принят и новые правила начнут действовать уже в следующем созыве АКЗС. Аmic.ru поговорил с руководителем фракции ЛДПР в АКЗС Владимиром Семеновым о том, над какими еще законопроектами работает фракция и на что они направлены.

Поддержка участников СВО

По инициативе фракции ЛДПР в 2025 году в Алтайском крае принят закон о квотировании рабочих мест ветеранам боевых действий. В первую очередь речь идет об участниках специальной военной операции. Теперь предприятия, у которых 100 и более сотрудников, обязаны принять на работу ветеранов в количестве 1% от числа рабочих мест.

«Наш законопроект — это посыл обществу и бизнесу: ребята вернутся, и они должны быть окружены особым вниманием. И это абсолютно правильно: это наша ответственность за то, чтобы ребята адаптировались к мирной жизни. Губернатор и коллеги в АКЗС поддержали наше предложение», — говорит председатель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

Инициатива уже дала результаты: в 2025 году за содействием в трудоустройстве в службу занятости населения Алтайского края обратился 231 участник СВО, 122 из них (каждый второй) уже работают. А всего закон охватывает 736 организаций региона и предусматривает создание свыше 2,2 тыс. квотируемых рабочих мест, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Поддержка спорта

Благодаря инициативе ЛДПР с января 2026 года спортивные учреждения в Алтайском крае будут платить только 50% от суммы налога на имущество.

«Бизнес готов вкладываться в спорт. Но происходит вот что: предприниматель создает клуб, финансирует строительство или ремонт здания. И попадает под налог на имущество. Мы предложили сократить налоговую нагрузку на предпринимателей, чтобы стимулировать развитие спорта. Наш законопроект говорит бизнесу: если ты занимаешься и вкладываешься, то власть это "засчитывает" и тоже идет навстречу», — поясняет Владимир Семенов.

Предложение фракции было учтено в поправках к закону "О налоге на имущество организаций", который совместно внесли губернатор и уполномоченный по защите прав предпринимателей.

«Закон был принят на сессии АКЗС в 2025 году. И мы благодарны правительству Алтайского края и всем ведомствам, которые с нами работали над этой инициативой», — указывает Владимир Семенов.

Поддержка семей

ЛДПР добилась выплаты в размере 10 тысяч рублей с 2025 года супругам, отметившим золотую свадьбу.

«В 2024 году мы подготовили законопроект и написали обращение на имя губернатора. Виктор Томенко поддержал инициативу и даже пошел чуть дальше: указал, что и супруги, уже отпраздновавшие золотую свадьбу, будут иметь право на выплату. Мы очень благодарны за такую поддержку», — говорит председатель фракции.

Кстати, на 2026 год в бюджете Алтайского края предусмотрено 50 млн рублей на выплаты к золотым свадьбам.

Также по инициативе ЛДПР расширена льгота по транспортному налогу для многодетных семей.

«Раньше льгота касалась автомобилей мощностью не более 100 лошадиных сил. Мы сочли, что сегодня такая мощность для авто, которое перевозит большую семью, не актуальна. И предложили увеличить эту цифру», — рассказывает Семенов.

Благодаря ЛДПР увеличена поддержка и приемных семей: в два раза выросли единовременные выплаты, проиндексированы ежемесячные пособия, сокращен "испытательный срок" для желающих усыновить ребенка. Увеличились суммы выплат и опекунам.

«По разным причинам не всех детей можно усыновить. Но мы считаем, что и в этом случае должны действовать меры поддержки. Чтобы детей, которые живут вне семьи, становилось меньше. А в идеале, чтобы их не было вообще. У каждого ребенка должна быть семья», — отмечает депутат.

В этом году работа будет продолжена. В ЛДПР подчеркивают: фракция работает в конструктивном ключе с правительством Алтайского края и другими партиями.