Дональд Трамп заявил, что Иран запросил переговоры после ударов США

Он отметил, что готов к диалогу

02 марта 2026, 07:32, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана после недавней военной операции якобы стремится к переговорам с Вашингтоном. В интервью изданию Atlantic он сообщил, что согласился на диалог, пишет РИА Новости.

«Они хотят разговаривать, и я согласился говорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше», — сказал Трамп.

Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели людей.

По данным государственного телевидения Ирана, в результате атак погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Иран ответил ракетными ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе.

Удары были нанесены на фоне переговоров по иранской ядерной программе, которые на неделе проходили в Женеве при посредничестве Омана.