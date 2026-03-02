НОВОСТИПолитика

Дональд Трамп заявил, что Иран запросил переговоры после ударов США

Он отметил, что готов к диалогу

02 марта 2026, 07:32, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана после недавней военной операции якобы стремится к переговорам с Вашингтоном. В интервью изданию Atlantic он сообщил, что согласился на диалог, пишет РИА Новости.

«Они хотят разговаривать, и я согласился говорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше», — сказал Трамп.

Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели людей.

По данным государственного телевидения Ирана, в результате атак погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Иран ответил ракетными ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе.

Удары были нанесены на фоне переговоров по иранской ядерной программе, которые на неделе проходили в Женеве при посредничестве Омана.

США Политика Израиль Дональд Трамп Иран

Комментарии 4

Avatar Picture
ВВП

07:37:47 02-03-2026

Балаболу трампу верить, себя не уважать. Утром одно говорит, вечером абсолютно другое.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей😎

08:52:30 02-03-2026

ВВП (07:37:47 02-03-2026) Балаболу трампу верить, себя не уважать. Утром одно говорит,... Верьте телевизору, там всегда говорят только правду!!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:41 02-03-2026

Сергей😎 (08:52:30 02-03-2026) Верьте телевизору, там всегда говорят только правду!! ... Не, правда только в Интернете.
Можно без знаков препинания

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:44 02-03-2026

запросил переговоры после --- он и до предлагал

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров