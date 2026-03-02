В Калманском районе ввели режим повышенной готовности из-за промыва дамбы

Дорогу у села Александровка перекрыли, движение пустили в объезд

02 марта 2026, 11:41, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Ольги Чернолуцкой

В Калманском районе Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за повреждения дамбы. Об этом сообщила глава муниципалитета Ольга Чернолуцкая в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 27 февраля. На дамбе по дороге К-59 Калманка — Новороманово — Лебяжье подмыло грунт по переливной трубе, возникла угроза разрушения дорожного полотна. Движение по трассе временно приостановили, объезд организовали через село Александровка.

На заседании комиссии по ЧС с участием "Алтайавтодора" было решено ввести режим повышенной готовности. По словам Чернолуцкой, на устранение последствий потребуется не меньше недели. Специалисты Центрального ДСУ уже приступили к работам: 27 февраля начали сброс воды из пруда.

Угрозы подтопления жилых домов нет, власти и спасатели ежедневно мониторят ситуацию.

В комментариях местные жители связали происшествие с нагрузкой от большегрузов, везущих свеклу на Черемновский сахарный завод. Один из подписчиков заявил, что дамба просела еще с осени, и об этом знали.

Глава района ответила, что поток машин на завод — не единственный и не основной, в районе работают и другие промышленные предприятия. Местный житель с такой позицией не согласился, но продолжать дискуссию не стал.