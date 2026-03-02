В Калманском районе ввели режим повышенной готовности из-за промыва дамбы
Дорогу у села Александровка перекрыли, движение пустили в объезд
02 марта 2026, 11:41, ИА Амител
В Калманском районе Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за повреждения дамбы. Об этом сообщила глава муниципалитета Ольга Чернолуцкая в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 27 февраля. На дамбе по дороге К-59 Калманка — Новороманово — Лебяжье подмыло грунт по переливной трубе, возникла угроза разрушения дорожного полотна. Движение по трассе временно приостановили, объезд организовали через село Александровка.
На заседании комиссии по ЧС с участием "Алтайавтодора" было решено ввести режим повышенной готовности. По словам Чернолуцкой, на устранение последствий потребуется не меньше недели. Специалисты Центрального ДСУ уже приступили к работам: 27 февраля начали сброс воды из пруда.
Угрозы подтопления жилых домов нет, власти и спасатели ежедневно мониторят ситуацию.
В комментариях местные жители связали происшествие с нагрузкой от большегрузов, везущих свеклу на Черемновский сахарный завод. Один из подписчиков заявил, что дамба просела еще с осени, и об этом знали.
Глава района ответила, что поток машин на завод — не единственный и не основной, в районе работают и другие промышленные предприятия. Местный житель с такой позицией не согласился, но продолжать дискуссию не стал.
12:03:07 02-03-2026
Ха, прикольно, а еще паводок не начался.
Пару недель в запасе на латание проблемы имеется, пока не началось резкое таяние снеговых запасов.
12:52:28 02-03-2026
Гость (12:03:07 02-03-2026) Ха, прикольно, а еще паводок не начался.Пару недель в за... через 3 дня будет-2, какие вы недели где увидели?
15:41:44 02-03-2026
Гость (12:52:28 02-03-2026) через 3 дня будет-2, какие вы недели где увидели?... При минус 2 активного снеготаяния еще нет, верно?
Моря воды с полей пойдут позже, когда хотя бы неделька +5 .. +10 постоит.
12:51:52 02-03-2026
-40!! какой еще размыв? военные там?? или что? лучше уж ничего не писать, чем так
13:18:35 02-03-2026
объездная дорога хорошая молодцы, что сделали, но если не поспешат, то она через 2-3 дня начнет таять в связи с резким не запланированным приходом весны
13:55:37 02-03-2026
Александр (13:18:35 02-03-2026) объездная дорога хорошая молодцы, что сделали, но если не по... Да уж, приход весны у нас всегда незапланированный и, как всегда, резкий. Да и дожди тоже залповые.