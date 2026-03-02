"Сожжем их сердца". Как интриги в Тегеране повлияют на войну на Востоке и экономику мира

Иранское руководство может поставить Запад на колени простым закрытием транспортной артерии

02 марта 2026, 08:11, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Продолжительность новой ближневосточной войны будет зависеть от того, какая группа в иранском руководстве возьмет верх, считают наблюдатели. Но экономические последствия для всего мира могут проявиться уже в самое ближайшее время. О возможных вариантах развития конфликта, решится ли Иран обрушить мировой нефтяной рынок и экономику Европы, как связан выбор действия элиты исламской республики и СВО — в материале amic.ru.

"Мы сожжем их сердца"

Иран обещает жесткий ответ на гибель в результате израильского удара Верховного правителя страны аятоллы Хаменеи. "США и сионистский режим выжгли сердце иранской нации, мы сожжем их сердца", — написал в сети Х секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

«Иран считает своим долгом и законным правом отомстить [виновникам] за это историческое преступление и намерен использовать все возможности для выполнения этого великого обязательства», — заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп также сыплет угрозами в сторону Ирана.

«Тегеран только что заявил, что собирается нанести очень сильный удар сегодня. Однако им не стоит этого делать, иначе мы ударим по ним с невиданной силой», — пообещал он в собственной соцсети Truth Social.

Эксперты отмечают, что Пезешкиан также мог стать целью ударов Израиля и США. Однако он был заблаговременно эвакуирован в тайное безопасное место.

«Президент Ирана находится в здравии и полной безопасности», — успокоил сограждан в сети Х замглавы администрации президента по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи.

Обязанности погибшего Хаменеи будет временно исполнять совет из трех человек — президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голямхосейна Мохсени Эйе и один из членов Совета стражей (исламской революции), аятолла Алиреза Арафи, сообщает агентство IRNA со ссылкой на первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера.

Этот совет будет действовать до тех пор, пока Совет экспертов (орган, в который входят 88 наиболее влиятельных богословов страны) не назовет имя следующего Верховного правителя.

Согласно законодательству Ирана, Совет экспертов должен определиться с преемником как можно скорее. Однако наблюдатели не исключают, что эта процедура может затянуться в связи с боевыми действиями.

Горбачевщина в Иране

Главная проблема иранского руководства после загадочной гибели в мае 2024 года президента страны Ибрахима Раиси — это противостояние между теми, кто желает договориться с США (фактически капитулировать), и теми, кто не желает сдаваться Вашингтону и Западу в целом, убежден военный эксперт Михаил Александров.

«Все последующие внешнеполитические неудачи Ирана — уход из Сирии, отказ от поддержки "Хезболлы", возобновление переговоров с США — результат преобладания позиции "примиренцев", усилившейся после прихода к власти нынешнего президента Пезешкиана. Это напоминает нашу ситуацию с СВО, когда мы ввязались в переговоры, отказались от ликвидации главарей киевского режима, что затормозило ход военной операции и поставило нас в непростое положение», — рассказал он amic.ru.

Михаил Александров считает, что к нынешнему конфликту во многом привело "размягчение" позиции иранского руководства.

«Элита постепенно разлагается. Сначала пришли к власти революционеры, потом они получили различные блага от своей власти. Их детишки стали устраиваться куда-то. И следующему поколению уже нравится такая расхлябанная жизнь, во власти начинают думать: "А зачем нам напрягаться? Зачем бороться? Давайте договоримся с Западом". А Запад им что-то обещает как раз в случае договоренностей. И вот результат».

Ситуацию, которая сложилась несколько лет назад в иранской элите, Александров называет горбачевщиной — по примеру того, что произошло в СССР.

«В Советском Союзе желание договориться с Западом привело к распаду страны. Это может произойти и с Ираном. Нельзя с ними пытаться поладить — их нужно только сдерживать. Это понимают китайцы, северокорейцы, которые готовы взаимодействовать в экономическом плане, но военно-политические вопросы не обсуждают».

"Боевой потенциал Тегерана цел"

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какая группировка возьмет верх в иранском руководстве, считает Михаил Александров:

«Если победит фракция капитулянтов во главе с Пезешкианом, будущее этой страны весьма незавидное. Если возобладает группа, представляющая КСИР, — есть шанс продолжить борьбу и сохранить страну».

Эксперт считает, что желающей продолжать сопротивление части иранского руководства следует провести чистку:

«Израилю и США удалось ликвидировать высокопоставленных деятелей Ирана. Здесь наверняка не обошлось без предательства — кто-то из представителей власти сливал информацию американским спецслужбам о местонахождении людей, что обеспечивало успешность ударов. В ближайшее время мы увидим, были ли сделаны соответствующие выводы».

А вот боевому потенциалу Ирана удары США и Израиля пока не нанесли критического ущерба, отмечает Михаил Александров:

«Понятно, что убийство части руководства — трагедия и политический удар. Но военная машина исламской республики не настолько сильно повреждена. Большинство предприятий ВПК у них находятся под землей, достать их не так просто. Так что все зависит от воли власти продолжать борьбу».

"Цены улетят в космос"

Сейчас у Ирана есть мощный козырь — перекрытие Ормузского пролива, через который идет более 20% мирового трафика нефти, нефтепродуктов и значительное большинство поставок с Ближнего Востока.

Еще летом 2025 года, когда произошла "12-дневная война" между Ираном и Израилем, ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил amic.ru, что после перекрытия судоходной артерии мировые цены на нефть могут удивить.

«Они, условно говоря, улетят в космос — могут подскочить до 150-200 долларов за баррель».

Но Ирану тоже невыгодно перекрытие пролива, а потому не факт, что он это все же сделает, считает Игорь Юшков.

«Альтернативы Ормузскому проливу для ближневосточных производителей, в общем-то, нет. Есть, конечно, нефтепровод через Саудовскую Аравию в Красное море, но объемы, которые сами саудиты экспортировали через пролив, слишком огромны для этих нефтепроводов. Есть также нефтепроводы из ОАЭ, можно поставлять нефть из Ирака через Турцию, но это не те объемы, что поставляются через пролив», — рассказал он amic.ru.

Вечером 28 февраля КСИР объявил о запрете любым судам пересекать пролив. И даже один танкер, шедший под флагом Палау, подвергся атаке у берегов Омана.

«Последствия того, как танкер-нарушитель пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу и был подвергнут удару. Сейчас он тонет», — бесстрастно сообщила об инциденте иранская гостелерадиокомпания IRIB, сопроводив новость видео с тонущим судном.

Впрочем, 1 марта блокада водного пути была отменена. Глава иранского МИД заявил, что его страна не собирается закрывать Ормузский пролив и не намерена нарушать там навигацию.

"Потребителям будет неприятно"

Но если Ормузский пролив закроют, биржи отреагируют сразу же, продолжает Игорь Юшков:

«Если это будет надолго, мы увидим на биржевых торгах нефть по 120, 150 долларов, а если ситуация затянется, то, возможно, по 200 долларов. Впрочем, не будем забывать, что Иран тоже несет потери, поскольку он сам экспортирует топливо через Ормузский пролив. Поскольку КСИР объявил о продолжении экспорта, значит, производственные мощности республики не пострадали, за исключением, может некоторых объектов».

Сохранится ли стабильное судоходство по проливу, пока непонятно, рассуждает эксперт:

«Думаю, что Иран теперь будет использовать это как инструмент давления на США и Израиль. В Тегеране прекрасно понимают: чем выше цена на нефть будет, тем хуже для американцев, поскольку растут цены на топливо. А впереди выборы, на которых Трамп будет стремиться не допустить успеха демократов».

В целом стоимость топлива может подскочить повсюду, полагает Юшков:

«Все рынки связаны друг с другом. Физически стратегические запасы есть и в Азии, и на Западе. Поэтому пока до дефицита топлива для автомобилей еще далеко, но цены для любых потребителей могут стать менее приятными».

Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем выше будут нефтяные цены, соглашается экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Я не верю, что они поднимутся до 200 долларов, но выше 100 вполне могут подняться. Это будут большие трудности для Европы, которая непонятно, где станет брать необходимые объемы, учитывая отношения с Россией», — поделился он мнением с amic.ru.

В целом экономические и социальные последствия затягивания войны могут быть тяжелыми для мировой экономики, считает Александр Разуваев.