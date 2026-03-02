Более 32 тысяч семей в Сибири выбрали льготную ипотеку Сбера в 2025 году

Помимо льготных госпрограмм, в банке для зарплатных клиентов действует дисконт к ставкам по базовым программам

02 марта 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFJeG69w

Семья, переезд / amic.ru

В 2025 году свыше 32 тысяч семей в Сибири воспользовались в Сбере программой ипотеки с государственной поддержкой, чтобы улучшить жилищные условия. За год количество заемщиков и общий объем выданных средств увеличились в 2,3 раза.

Где оформляют чаще?

Семейная ипотека сегодня формирует почти 75% от общего объема ипотечных кредитов, которые банк выдает в Сибири. Наибольшую активность показывают жители Новосибирской области, Красноярского и Алтайского краев. На эти регионы приходится 48% всех кредитов с господдержкой.

При этом по динамике роста лидирует Республика Тыва. Там объем выдач за год увеличился в 3,9 раза. В Омской области показатель вырос втрое.

Помимо федеральной программы, в Сибири действуют и региональные льготные программы с минимальными ставками. В Норильске и нескольких муниципальных районах Красноярского края доступна программа "Дальневосточная и арктическая ипотека". С 6 февраля Сбер снова начал выдавать "Семейную ипотеку" под сниженный процент в Туве.

Дополнительные условия и подача заявки

Для зарплатных клиентов предусмотрена дополнительная скидка, отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

«Дополнительную скидку по ипотеке мы предлагаем нашим зарплатным клиентам. Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — пояснил он.

Жителям Сибири в Сбере доступен широкий перечень ипотечных продуктов, включая программы со сниженной ставкой. Подать заявку можно онлайн. Банк самостоятельно заполнит анкету, подберет подходящие условия и примет решение в день обращения.

Полная стоимость кредита – 18,807–18,936%. Определяется требованиями Федерального закона № 353-ФЗ. Расчет учитывает: страхование жизни и здоровья; стоимость оценки недвижимости — 2000 рублей; стоимость страхования недвижимости — 0,28% от задолженности по кредиту. Субсидирование процентной ставки не учитывается. Если брать в расчет другую стоимость оценки, страхования, акцию, скидку или услугу, полная стоимость кредита изменится. Базовая ставка — 2%, минимальная ставка — 6%. Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей, максимальная сумма кредита — 12 000 000 рублей (в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области), 6 000 000 рублей — в других регионах России.

