Эксперт объяснил, какие меры поддержки положены россиянам с инвалидностью
Многие меры назначаются автоматически после установления инвалидности
02 марта 2026, 09:16, ИА Амител
В России действует широкий перечень мер поддержки для граждан с инвалидностью. О том, на что они могут рассчитывать, РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам эксперта, людям с инвалидностью положены социальные и страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты, а также набор социальных услуг. Кроме того, для них предусмотрены трудовые льготы: для инвалидов I и II группы рабочая неделя не должна превышать 35 часов, а продолжительность оплачиваемого отпуска составляет не менее 30 календарных дней.
Также граждане с инвалидностью имеют право на налоговые вычеты и другие льготы.
Балынин отметил, что благодаря цифровизации многие меры поддержки назначаются беззаявительно — автоматически после установления инвалидности учреждениями медико-социальной экспертизы. Это касается пенсий, ежемесячных выплат и набора социальных услуг.
09:21:51 02-03-2026
Как достало уже это слово - эксперт, а что котяков или на крайний случай м.оскина не могут рассказать какие льготы положены?
10:10:52 02-03-2026
Гость (09:21:51 02-03-2026) Как достало уже это слово - эксперт, а что котяков или на кр... Да, через новость, новость про "экспертов". развелось как собак нестреляных. каждый суслик эксперт. тьфу
17:25:28 02-03-2026
и еще расскажите, эксперты, почему стоимость тср по сертификатам все уменьшается и уменьшается, хотя цены на всё растут, а в Москве в два раза больше сумма дается на одни и те же тср. там какие-то другие инвалиды? а то как понапишут красиво и все думают, что инвалиды как сыр в масле катаются.