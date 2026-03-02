Многие меры назначаются автоматически после установления инвалидности

02 марта 2026, 09:16, ИА Амител

В России действует широкий перечень мер поддержки для граждан с инвалидностью. О том, на что они могут рассчитывать, РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, людям с инвалидностью положены социальные и страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты, а также набор социальных услуг. Кроме того, для них предусмотрены трудовые льготы: для инвалидов I и II группы рабочая неделя не должна превышать 35 часов, а продолжительность оплачиваемого отпуска составляет не менее 30 календарных дней.

Также граждане с инвалидностью имеют право на налоговые вычеты и другие льготы.

Балынин отметил, что благодаря цифровизации многие меры поддержки назначаются беззаявительно — автоматически после установления инвалидности учреждениями медико-социальной экспертизы. Это касается пенсий, ежемесячных выплат и набора социальных услуг.