В Роспотребнадзоре рассказали, как укрепить иммунитет весной
Рекомендуется налегать на продукты с витамином С
02 марта 2026, 10:17, ИА Амител
Весной иммунитету нужна особая поддержка. В Роспотребнадзоре напомнили о простых, но эффективных способах защитить себя от ОРВИ и гриппа, сообщает РИА Новости.
Для укрепления защитных сил организма специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни: полноценно спать, заниматься спортом и сбалансированно питаться. Особое место в рационе должны занять продукты, богатые витамином С.
Чтобы снизить риск заражения, важно соблюдать базовые меры профилактики. После посещения общественных мест необходимо мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. Также рекомендуется регулярно протирать телефон специальными средствами.
В ведомстве советуют избегать контакта с людьми, у которых есть признаки простуды — насморк, кашель, чихание. Если избежать массовых скоплений не удается, лучше надеть одноразовую маску и не использовать ее повторно.
Не стоит прикасаться к лицу немытыми руками. Дома нужно регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения. А также больше гулять и одеваться по погоде.
10:36:28 02-03-2026
Смешно читать подобные рекомендации от РПН...
У нас теперь все погодные катаклизмы вещает МЧС, теперь вот и за иммунитет РПН вступился, раз минздрав молчит..
10:53:57 02-03-2026
Совсем недавно нам внушали, что класть лимон в чай очень вредно
10:57:56 02-03-2026
ВВП (10:53:57 02-03-2026) Совсем недавно нам внушали, что класть лимон в чай очень вр... Не ври. Утверждали , что лимон в чае только для вкуса. После нагрева лимона в чае витамин С разрушается и пользы не приносит. Но и вреда от этого никакого.
13:16:08 02-03-2026
Гость (10:57:56 02-03-2026) Не ври. Утверждали , что лимон в чае только для вкуса. Посл... Если он разрушается, почему чай становится кислым? Так бы никто ничего не готовил, ели бы сырьём.
11:15:06 02-03-2026
Значимость витамина С уже давно разоблачена.
13:38:07 02-03-2026
Чеснок и все.