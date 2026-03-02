Рекомендуется налегать на продукты с витамином С

02 марта 2026, 10:17, ИА Амител

Чай с лимоном / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Весной иммунитету нужна особая поддержка. В Роспотребнадзоре напомнили о простых, но эффективных способах защитить себя от ОРВИ и гриппа, сообщает РИА Новости.

Для укрепления защитных сил организма специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни: полноценно спать, заниматься спортом и сбалансированно питаться. Особое место в рационе должны занять продукты, богатые витамином С.

Чтобы снизить риск заражения, важно соблюдать базовые меры профилактики. После посещения общественных мест необходимо мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. Также рекомендуется регулярно протирать телефон специальными средствами.

В ведомстве советуют избегать контакта с людьми, у которых есть признаки простуды — насморк, кашель, чихание. Если избежать массовых скоплений не удается, лучше надеть одноразовую маску и не использовать ее повторно.

Не стоит прикасаться к лицу немытыми руками. Дома нужно регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения. А также больше гулять и одеваться по погоде.