Врач рассказала, почему опасно смотреть сериалы и сидеть в соцсетях ночью

Для улучшения сна лучше ограничить потребление информации вечером

02 марта 2026, 16:05, ИА Амител

Сон, просмотр сериалов Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Использование гаджетов и просмотр мультимедийного контента перед сном негативно влияют на качество сна, сообщила РИА Новости доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Карема Магомедова.

«Взаимодействие со смартфонами и планшетами, а также просмотр сериалов вечером подавляют выработку мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования и способствующего засыпанию. Психологическое и умственное напряжение, вызванное просмотром контента различного характера, затрудняет процесс засыпания и нарушает структуру ночного сна, что может иметь негативные последствия для здоровья в долгосрочной перспективе», — добавила она.

Для улучшения качества сна и поддержания нормального биологического ритма Магомедова советует ограничить потребление информационного контента в вечернее время и избегать интенсивной умственной деятельности за час до сна. 

Ранее эксперт рассказал, можно ли спать днем.

Комментарии 4

Гость

16:06:36 02-03-2026

прекрасно засыпаю под сериал - никаких жалоб на сон

Гость

16:10:14 02-03-2026

только ночью на это есть время.
из последнего посмотрел вавилон 5 все пять сезонов - 80 часов.
и бандитский петербург все 10 сезонов, последние три - на морально-волевых, так как от такой дичи кровь из всех тех.отверстий хлестала

Гость

16:24:44 02-03-2026

Гость (16:10:14 02-03-2026) последние три - на морально-волевых.. и зачем себя снасильничать то так

Элен без ребят

17:26:34 02-03-2026

готова поспорить и принять участие в научном эксперименте, тк ничего не делает мой сон крепче, чем какой- нибудь стремный сериал, когда уже на первой серии я очень крепко засыпаю 😀

