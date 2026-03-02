Для улучшения сна лучше ограничить потребление информации вечером

02 марта 2026, 16:05, ИА Амител

Сон, просмотр сериалов

Использование гаджетов и просмотр мультимедийного контента перед сном негативно влияют на качество сна, сообщила РИА Новости доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Карема Магомедова.

«Взаимодействие со смартфонами и планшетами, а также просмотр сериалов вечером подавляют выработку мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования и способствующего засыпанию. Психологическое и умственное напряжение, вызванное просмотром контента различного характера, затрудняет процесс засыпания и нарушает структуру ночного сна, что может иметь негативные последствия для здоровья в долгосрочной перспективе», — добавила она.

Для улучшения качества сна и поддержания нормального биологического ритма Магомедова советует ограничить потребление информационного контента в вечернее время и избегать интенсивной умственной деятельности за час до сна.

