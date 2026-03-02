В России планируют включить детские трекеры в "белый список" устройств
Доступ к данным о местоположении планируется привязать к "Госуслугам" для защиты от утечек
02 марта 2026, 14:20, ИА Амител
Вице-спикер ГД Борис Чернышов выступил с инициативой о разработке специального сервиса для родителей, который будет отслеживать местоположение детей даже при отсутствии связи или блокировке интернета, пишет Life.ru.
Эта идея возникла после трагического инцидента в Смоленске, когда из-за отсутствия цифровых средств связи сотни волонтеров и спасателей долго искали пропавшую девятилетнюю девочку. Ее нашли живой, но этот случай выявил серьезную проблему: в критических ситуациях родители часто не могут использовать современные технологии для отслеживания своих детей.
Чернышов обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением включить сервисы детской геолокации в перечень разрешенных к использованию даже при ограничении доступа к интернету или в чрезвычайных ситуациях.
Основная идея заключается в обеспечении приоритетного доступа к этим сервисам, которые должны быть защищены от ограничений со стороны операторов связи. Для предотвращения злоупотреблений и утечек данных предлагается привязать доступ к геолокации к порталу "Госуслуги", ограничивая использование сервиса только для законных представителей с подтвержденным статусом.
«Безопасность детей не должна зависеть от коммерческих компаний или плат за услуги. Государство должно создать надежные условия для родительского контроля», — отметил Чернышов.
В условиях быстрого развития технологий безопасность ребенка часто зависит от случайных факторов, таких как внимание прохожих или своевременная информация. В чрезвычайных ситуациях контроль над связью не должен быть в руках коммерческих структур.
Единый национальный сервис, основанный на российской инфраструктуре, обеспечит быстрое получение точных координат ребенка и сократит время реагирования на его исчезновение. Предложение Чернышова находится на стадии рассмотрения в соответствующем министерстве.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить регистрацию в соцсетях детям до 16 лет.
14:42:44 02-03-2026
Вот работёнка у людей , сначала всё заблокировать, потом выдвигать предложения, что разблокировать
14:44:44 02-03-2026
Девочка без телефона и ключей вышла на полчаса выгулять собаку. Девочке чип будем вшивать?
14:53:56 02-03-2026
привязать к "Госуслугам" для защиты от утечек - ахаха самим то не смешно
14:59:50 02-03-2026
Гость (14:53:56 02-03-2026) привязать к "Госуслугам" для защиты от утечек - ахаха самим... Потом блокировать на 72 часа при каждой попытке входа. Схема то рабочая
15:12:55 02-03-2026
Это к теме реестра имеев телефонов о котором громко не говорят?)