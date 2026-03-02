Не найдя поддержки федеральных властей, объект начали возводить на свои деньги

02 марта 2026, 07:14, ИА Амител

Проект офтальмологической больницы / Фото: портал госзакупок

Строительство новой офтальмологической больницы в Алтайском крае продолжается, несмотря на отсутствие федерального финансирования. Об этом в интервью amic.ru рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он напомнил, что крайне важный для жителей объект рассчитывали построить на федеральные средства, но долго не получали одобрения. Тогда было решено начать строить "на свои", продолжая ждать поддержки из Москвы.

Стройка идет

Попов напомнил, что начало строительства на краевые деньги — решение губернатора региона Виктора Томенко. Надежды уже по ходу реализации проекта найти федеральное финансирование, к сожалению, не оправдались.

«Пока федерального финансирования мы не нашли. Губернатором было принято решение о начале строительства на краевые средства, потому что острая потребность в больнице никуда не делась. Поэтому за свои и строим, и оснащаем. Законтрактовали 700 млн рублей. Работы никто не останавливал и не планировал», — пояснил министр.Он добавил, что уже ведутся работы и по закупке необходимого медоборудования.

Объект появится по адресу проезд 9 Мая, д. 7, рядом с уже действующей Алтайской краевой офтальмологической больницей. После запуска в эксплуатацию здесь будут обслуживать взрослое население, а в старом здании — детское. Сейчас и тех и других принимают в одном месте.

Сроки, возможно, сдвинутся

Изначально планировалось, что все строительные работы закончат до конца 2026 года — такой срок прописан и в госконтракте. Но выполнить эту задачу, учитывая отсутствие федерального финансирования, вряд ли удастся, предупредил Дмитрий Попов.

«По темпам строительства скажу так: учитывая обстоятельства, подвиг никто не старается совершить. Я допускаю, контракт придется продлить, а объект станет переходящим на следующий год», — сказал глава регионального Минздрава.

Почему больница так важна?

Появление больницы значительно расширит возможности офтальмологической помощи в Алтайском крае. В первую очередь это касается операций. Напомним, впервые о необходимости строительства медучреждения губернатор Виктор Томенко заявил в 2023 году во время общения с президентом страны Владимиром Путиным. Глава государства поручил профильным ведомствам изучить возможности поддержать проект.

Губернатор объяснял: потребность в "глазной" помощи на Алтае очень высокая — порядка 300 тысяч посещений в год по профилю "офтальмология". Но мощностей не хватает, поэтому за операциями людям приходится ездить в соседний Новосибирск.

С появлением новой краевой офтальмологической больницы эта проблема будет решена — необходимую помощь можно будет получить в родном регионе.