В Алтайском крае десять членов преступной группы ответят за торговлю наркотиками

Полицейские подтвердили факт отмывания более одного миллиона рублей при незаконной деятельности

02 марта 2026, 16:21, ИА Амител

Уголовное дело дошло до суда / Фото: amic.ru

В Алтайском крае перед судом предстанут десять участников наркосообщества, обвиняемых в сбыте мефедрона и легализации преступных доходов. Как сообщает "МВД Медиа", расследование проведено сотрудниками следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Преступная группа действовала масштабно: ей инкриминируют 22 эпизода незаконной деятельности. Фигурантам предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса РФ, включая организацию преступного сообщества, легализацию денежных средств, а также незаконный сбыт и производство наркотических средств.

История разоблачения началась в июне прошлого года, когда сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка полиции пресекли деятельность группировки.

Оперативная разработка длилась около девяти месяцев. В результате были задержаны девять участников сообщества (возраст — от 18 до 42 лет) и их 35‑летний лидер, проживавший в Приморском крае.

«Следствие установило, что злоумышленники организовали бесконтактный сбыт синтетических наркотиков через тайники‑закладки на территории Алтайского края и Кемеровской области. Для этого они создали собственный интернет‑магазин и вели переписку в мессенджере. Организатор лично подбирал курьеров в Барнауле, Бийске, Кемерове, Новокузнецке и Ленинске‑Кузнецком. Кроме того, он назначил 27‑летнего барнаульца межрегиональным оптовым курьером для перевозки крупных партий наркотиков в соседние регионы», — говорится в публикации.

Со временем главарь решил сократить расходы на закупку запрещенных веществ и организовал подпольное производство мефедрона. Для лаборатории он арендовал коттедж в лесном массиве поселка Лебяжье, разместив оборудование на втором этаже банного комплекса. Изготовление наркотиков осуществлял 26‑летний житель Барнаула.

Правоохранители также вскрыли схему легализации доходов от наркоторговли. Оплата за запрещенные вещества поступала на подконтрольный криптокошелек, после чего деньги выводились на подставные банковские счета. Полицейские подтвердили факт отмывания более одного миллиона рублей.

Аресты проходили поэтапно. Первым задержали оптового курьера, который готовился к поездке в Кемеровскую область: при личном досмотре и обыске у него изъяли около 500 граммов синтетических наркотиков.

Затем задержали лаборанта прямо во время производства запрещенных веществ. А после правоохранители арестовали остальных соучастников в Бийске, Барнауле и Кемеровской области, а также самого организатора во Владивостоке.

В ходе многочисленных обысков полицейские изъяли свыше 3 кг мефедрона, около 1,5 кг прекурсоров, а также оборудование и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Алтайский краевой суд. Все участники преступного сообщества находятся под стражей, и вскоре им предстоит ответить за содеянное перед законом.

