Алтай стал абсолютным лидером по производству молока и мяса в Сибири

Край произвел почти 29% сельхозпродукции СФО в 2025 году

02 марта 2026, 16:44, ИА Амител

Корова в деревне / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Алтайский край в 2025 году произвел продукцию сельского хозяйства на 318,367 млрд рублей, а также продемонстрировал самый высокий индекс производства продукции сельского хозяйства к 2024 году — 113,7%, сообщает "Атмосфера".

«Это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе и 28,8% от всей сельхозпродукции СФО», — отмечает издание со ссылкой на Новосибстат.

На втором месте расположилась Новосибирская область — 178,625 млрд рублей, третью строчку заняла Омская область — 159,323 млрд рублей.

«Алтайский край стал абсолютным лидером по производству мяса и молока», — говорится в исследовании.

В 2025 году было произведено 1033,8 тыс. тонн молока. В Новосибирской области — 820,2 тыс. тонн, в Красноярском крае — 608,3 тыс. тонн.

Скота и птицы на убой произвели 254,9 тыс. тонн. В Новосибирской области — 248 тыс. тонн, в Омской области — 190,5 тыс. тонн.

По производству яиц Алтайский край занял второе место — 1,175 млрд штук. В Кемеровской области — 1,321 млрд штук, в Иркутской области — 983,6 млн штук.

Ранее сообщалось, что поголовье скота в Алтайском крае сократилось, а производство мяса и молока — выросло.