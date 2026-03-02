Алтай стал абсолютным лидером по производству молока и мяса в Сибири
Край произвел почти 29% сельхозпродукции СФО в 2025 году
02 марта 2026, 16:44, ИА Амител
Алтайский край в 2025 году произвел продукцию сельского хозяйства на 318,367 млрд рублей, а также продемонстрировал самый высокий индекс производства продукции сельского хозяйства к 2024 году — 113,7%, сообщает "Атмосфера".
«Это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе и 28,8% от всей сельхозпродукции СФО», — отмечает издание со ссылкой на Новосибстат.
На втором месте расположилась Новосибирская область — 178,625 млрд рублей, третью строчку заняла Омская область — 159,323 млрд рублей.
«Алтайский край стал абсолютным лидером по производству мяса и молока», — говорится в исследовании.
В 2025 году было произведено 1033,8 тыс. тонн молока. В Новосибирской области — 820,2 тыс. тонн, в Красноярском крае — 608,3 тыс. тонн.
Скота и птицы на убой произвели 254,9 тыс. тонн. В Новосибирской области — 248 тыс. тонн, в Омской области — 190,5 тыс. тонн.
По производству яиц Алтайский край занял второе место — 1,175 млрд штук. В Кемеровской области — 1,321 млрд штук, в Иркутской области — 983,6 млн штук.
Ранее сообщалось, что поголовье скота в Алтайском крае сократилось, а производство мяса и молока — выросло.
18:01:55 02-03-2026
В магазинах все привозное.
18:20:20 02-03-2026
Странно как-то, поголовье снижается, а количество молока и мяса увеличивается...
21:45:56 02-03-2026
Гость (18:20:20 02-03-2026) Странно как-то, поголовье снижается, а количество молока и м... Когда властвуют фокусники, то все может быть.
09:32:47 03-03-2026
Не фокусники, а мошенники, вруны и воры.
09:40:32 03-03-2026
Я тут эксперимент провела: налила молоко 3-х производителей в кружки и поставила на стол. Стала ждать когда скиснет. Прошло 5 дней - не скисло. Жидкость испарилась, а какая-то бело-желтая пленка осталась. Главное, ввести Честный знак и деньги содрать с людей.
09:43:39 03-03-2026
Гость (09:40:32 03-03-2026) Я тут эксперимент провела: налила молоко 3-х производителей ... это значит, что у вас настолько стервозный и вредный характер что даже молочнокислые боктерии не сдюжили и подохли.
09:52:16 03-03-2026
Мусик (09:43:39 03-03-2026) это значит, что у вас настолько стервозный и вредный характе... ты что сегодня на всех агришься?