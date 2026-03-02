"Есть пострадавшие". Автобус с пассажирами влетел в грузовик в Барнауле
Пострадавшим в травмпункте оказывают всю необходимую медицинскую помощь
02 марта 2026, 14:05, ИА Амител
Автобус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком в Барнауле / Фото: МВД
В Барнауле в понедельник днем, 2 марта, на Змеиногорском тракте, в районе дома № 3, автобус маршрута № 109 столкнулся с грузовиком Man, сообщили в полиции.
«В результате ДТП есть пострадавшие. На место оперативно выехал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, представители ГОЧС города Барнаула», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На данный момент пострадавшие доставлены в травмпункт, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
15:08:22 02-03-2026
Красавчиг! Левый угол "коробушки" уже рихтован, для симметрии поправил правый. Общественный транспорт называется.
15:22:57 02-03-2026
Гость (15:08:22 02-03-2026) Красавчиг! Левый угол "коробушки" уже рихтован, для симметри... Раньше на ОТ брали водителей с опытом, а теперь тех, кто ловчЕе по пробкам ездит и приносит больше прибыли... Результат налицо.
16:04:45 02-03-2026
@ (15:22:57 02-03-2026) Раньше на ОТ брали водителей с опытом, а теперь тех, кто лов... Водители грузовых тоже зачастую ведут себя странно, закрывают дорогу и пилят 10км в час
21:24:38 02-03-2026
@ (15:22:57 02-03-2026) Раньше на ОТ брали водителей с опытом, а теперь тех, кто лов... Не-а, не угадал, не тех кто ловчее, а всех подряд с категорией.