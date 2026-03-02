"Есть пострадавшие". Автобус с пассажирами влетел в грузовик в Барнауле

Пострадавшим в травмпункте оказывают всю необходимую медицинскую помощь

02 марта 2026, 14:05, ИА Амител

Автобус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком в Барнауле / Фото: МВД

В Барнауле в понедельник днем, 2 марта, на Змеиногорском тракте, в районе дома № 3, автобус маршрута № 109 столкнулся с грузовиком Man, сообщили в полиции.

«В результате ДТП есть пострадавшие. На место оперативно выехал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, представители ГОЧС города Барнаула», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На данный момент пострадавшие доставлены в травмпункт, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.