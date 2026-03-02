Более 50 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи из-за атаки дронов

Как только ограничения снимут, самолеты вернутся в Сочи, их обслужат по очереди и отправят по назначению

02 марта 2026, 11:32, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

В аэропорту Сочи 2 марта задерживаются и отменяются десятки рейсов. По данным онлайн-табло, ограничения на прием и выпуск самолетов введены из-за атаки беспилотников.

Задерживается вылет более 50 самолетов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Стамбул. Также не принимаются десятки рейсов на прилет.

В пресс-службе аэропорта заверили, что обстановка в терминале спокойная. Как только ограничения снимут, самолеты вернутся в Сочи, их обслужат по очереди и отправят по назначению.

Для пассажиров подготовили матрасы, пледы, коврики, дополнительные места и кулеры с водой.