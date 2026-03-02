Мужчинам при ОРВИ необходимо соблюдать постельный режим

02 марта 2026, 12:45, ИА Амител

Больной мужчина, ОРВИ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Термин "мужской грипп" стал объектом шуток, но за ним стоят реальные физиологические и психологические причины. Врач-терапевт "СМ-Клиники" Шота Каландия объяснил в беседе с "Газетой.ru", почему мужчины часто переносят ОРВИ тяжелее, чем женщины.

«Одна из главных причин — особенности иммунной системы. Женские половые гормоны, особенно эстрогены, усиливают иммунный ответ, стимулируя выработку антител и ускоряя реакцию организма на вирус. У мужчин такой поддержки нет, а тестостерон может подавлять активность иммунных клеток, что делает вирусную нагрузку более тяжелой и удлиняет период симптомов», — пояснил он.

Генетика также играет роль. Многие гены, связанные с иммунитетом, находятся на Х-хромосоме. У женщин их две, а у мужчин — одна, что дает женщинам дополнительный "запас" для борьбы с инфекциями, хотя это не делает их неуязвимыми.

«Реакция организма на воспаление также важна. У мужчин она часто более выражена: повышается температура, усиливается ломота, появляется слабость. Это не преувеличение, а более интенсивный воспалительный ответ, который воспринимается как тяжелое течение болезни», — добавил врач.

Поведенческие факторы тоже имеют значение. Мужчины чаще игнорируют первые симптомы, продолжают работать и переносят болезнь "на ногах", что ухудшает состояние и затягивает выздоровление. Они также реже обращаются к врачу и позже начинают лечение.

Психологический аспект также важен. Женщины лучше адаптированы к недомоганию и продолжают выполнять повседневные задачи, даже если чувствуют себя плохо. Мужчины же больше концентрируются на симптомах, что усиливает ощущение тяжести болезни.

«"Мужской грипп" — это не миф и не повод для насмешек, а результат действия гормональных, генетических и поведенческих факторов. При появлении симптомов ОРВИ мужчинам важно соблюдать постельный режим, пить достаточно жидкости и вовремя обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений и ускорить выздоровление», — заключил Каландия.

Ранее Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых.