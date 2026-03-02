Эксперт раскрыла две бытовые привычки, бьющие по кошельку россиян
Накипь в чайнике и пыль на решетке холодильника могут увеличивать расход электроэнергии на 15–20%
02 марта 2026, 15:16, ИА Амител
Накипь в чайнике, состоящая из карбоната кальция с низкой теплопроводностью, увеличивает время и энергозатраты на нагрев воды до кипения, поскольку часть тепла уходит на прогрев отложений. Об этом Life.ru сообщила Дарья Стрекалина, кандидат химических наук и ведущий научный сотрудник Московского Политеха.
«Для точного расчета нужны данные, но, по теоретическим оценкам, накипь может снижать эффективность нагрева на 15%», — поясняет эксперт.
На задней решетке холодильника пыль ухудшает теплоотвод, заставляя компрессор работать дольше и интенсивнее для поддержания заданной температуры. Если решетка полностью покрыта пылью, потери могут составить 15–20%.
«Для точных выводов необходимо учитывать технические характеристики конкретной модели холодильника. При частичном загрязнении решетки потери будут значительно меньше», — заключила специалист.
15:19:56 02-03-2026
эвона че.... это пыль за холодосом оказывается "сосет" у меня средства из кошелька, а не его (ходолильника) содержимое.......
17:37:55 02-03-2026
Все думали инфляция, а оно вона чего 🤨
18:22:15 02-03-2026
Эксперт не прав- две вредные привычки которые сильно сосут деньги- это привычка есть и вторая вредная привычка- это жить в квартире а не на улице- коммуналка сильно сосет.
18:24:50 02-03-2026
О как, а я то уж подумал, что это госдума и правительство, а оказывается накипь и пыль...
09:51:31 03-03-2026
Как устроиться на работу таким экспертом? Я три раза в день могу подобные советы давать.)))