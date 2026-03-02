Накипь в чайнике и пыль на решетке холодильника могут увеличивать расход электроэнергии на 15–20%

02 марта 2026, 15:16, ИА Амител

Холодильник, чайник

Накипь в чайнике, состоящая из карбоната кальция с низкой теплопроводностью, увеличивает время и энергозатраты на нагрев воды до кипения, поскольку часть тепла уходит на прогрев отложений. Об этом Life.ru сообщила Дарья Стрекалина, кандидат химических наук и ведущий научный сотрудник Московского Политеха.

«Для точного расчета нужны данные, но, по теоретическим оценкам, накипь может снижать эффективность нагрева на 15%», — поясняет эксперт.

На задней решетке холодильника пыль ухудшает теплоотвод, заставляя компрессор работать дольше и интенсивнее для поддержания заданной температуры. Если решетка полностью покрыта пылью, потери могут составить 15–20%.

«Для точных выводов необходимо учитывать технические характеристики конкретной модели холодильника. При частичном загрязнении решетки потери будут значительно меньше», — заключила специалист.

