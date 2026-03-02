Операторы дали бесплатную связь россиянам на Ближнем Востоке

Некоторые ввели обнуление стоимости звонков на горячую линию "Турпомощи" для своих абонентов

02 марта 2026, 14:11, ИА Амител

Российские операторы связи приняли экстренные меры для поддержки абонентов, находящихся в странах Ближнего Востока на фоне обострения региональной ситуации, пишет РИА Новости.

Как сообщили изданию представители компаний, МТС, "МегаФон" и "Билайн" ввели бесплатные услуги связи, а оператор Т2 обнулил стоимость звонков на горячие линии.

"Билайн" предоставил абонентам дополнительные пакеты для экстренной связи. В ОАЭ — 3 Гб мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на семь дней. В Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране — 1 Гб интернета и 30 минут на три дня.

МТС сделал бесплатными все звонки для россиян: вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию больше не будут тарифицироваться.

"МегаФон" настроил автоматический бесплатный пакет, включающий 2 Гб мобильного интернета, а также 30 минут звонков в РФ и в стране пребывания — на ближайшие три дня.

При необходимости пакет активируется повторно. Кроме того, "МегаФон" обнулил стоимость звонков на горячую линию "Турпомощи".

Т2 также обеспечил бесплатный доступ к важным контактным линиям — абоненты могут без оплаты звонить на горячую линию ассоциации "Турпомощь" (+7 499 678‑12‑03) и на горячую линию ситуационно‑кризисного центра МИД РФ (+7 495 695‑45‑45). Аналогичную возможность предоставили и абонентам "Билайна".

Ранее страны Персидского залива сообщили, что могут ответить на атаки Ирана.