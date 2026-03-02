Житель Алтая перевел мошеннику 100 тысяч рублей на ремонт автомобиля

Мужчина заранее оплатил еще невыполненную работу и отправил деньги на указанный собеседником счет

02 марта 2026, 11:00, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 33-летний житель Горняка потерял крупную сумму денег под предлогом оплаты запчастей и ремонта автомобиля, сообщает региональное МВД.

«На одном из сайтов нашел объявление о ремонте машин и продажи запчастей. Перешел по ссылке и связался со специалистом, который предложил свои услуги за 100 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Мужчина перевел деньги на указанный собеседником счет. После этого "автомеханик" пропал.

