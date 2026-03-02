Мошенники начали рассылку опасных электронных открыток на 8 Марта

Целевая аудитория злоумышленников — мужчины, выбирающие подарки, женщины, ожидающие поздравлений, а также активные пользователи соцсетей

02 марта 2026, 15:49, ИА Амител

Мошенники, рассылка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В преддверии Международного женского дня киберпреступники усилили активность, используя праздничные открытки для обмана. При переходе по ссылкам на таких открытках пользователи рискуют попасть на опасные сайты, где могут потерять личные данные или заразить компьютер вредоносным ПО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект "Мошеловка".

«В мессенджерах и соцсетях распространяются ссылки на "красивые открытки с музыкой" или "интерактивные поздравления". За ними могут скрываться мошеннические сайты или попытки заражения вирусами», — предупреждают эксперты.

Злоумышленники также активизировали схему ложной доставки цветов. Мужчинам звонят или пишут "курьеры", которые просят внести предоплату за "эксклюзивный букет" или оплатить доставку на личную карту. Женщинам обещают "тайного поклонника" и просят код из SMS для "подтверждения".

«Еще одна популярная схема обмана — фальшивые конкурсы букетов. В соцсетях появляются аккаунты известных флористических студий, которые якобы проводят конкурсы с ценными призами, например, годовым запасом цветов. Для участия пользователей просят оплатить "символическую комиссию" или "доставку" выигрыша», — рассказали эксперты.

Основные жертвы этих мошеннических схем — мужчины, ищущие подарки, женщины, ожидающие поздравлений, и активные пользователи соцсетей. Мошенники используют праздничную атмосферу, чтобы ввести людей в заблуждение и получить выгоду.

В "Мошеловке" советуют не переходить по ссылкам, обещающим сюрпризы, и проверять информацию о конкурсах на официальных страницах компаний. Также специалисты отметили, что курьер никогда не попросит предоплату за доставку на личную карту.