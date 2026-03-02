Свои рекомендации выпустили как генконсульство РФ в Дубае, так и Ассоциация туроператоров

02 марта 2026, 13:26, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Около 50 тысяч российских туристов сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). По некоторым данным, их может быть еще больше. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке россияне оказались в трудном положении: воздушное пространство закрыто, рейсы отменяют, вылететь домой невозможно.

Генконсульство РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ выпустило свои рекомендации для туристов, оказавшихся в тех местах в разгар конфликта. А в АТОР пояснили, что делать россиянам, которые планировали туда поездку на ближайшие даты.

1 Что делать россиянам, которые сейчас находятся в Дубае и других эмиратах ОАЭ? Прежде всего, граждан призывают не паниковать. В консульстве рекомендуют россиянам соблюдать "разумные меры предосторожности" и воздержаться от поездок внутри страны без лишней необходимости. Там подчеркнули, что местные власти делают все для обеспечения безопасности туристов. «По информации властей ОАЭ, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, резидентов и гостей страны. Туристическая и курортная инфраструктура функционирует в штатном режиме. Объекты, представляющие потенциальный интерес в военном отношении, расположены на значительном удалении от туристических зон», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Дубае Также туристов призывают доверять только официальным сообщениям от представителей властей ОАЭ и РФ, не доверять не подтвержденной информации и воздержаться от распространения слухов. Для решения оперативных вопросов россиянам рекомендуют оставаться в постоянном контакте со своим туроператором. Кроме того, следует скачать мобильное приложение "Помощник за рубежом" . Другая важная рекомендация — встать на консульский учет

2 Куда звонить в случае возникновения чрезвычайной ситуации? В случае возникновения ситуации, которая угрожает жизни и здоровью, туристов призывают звонить по телефону экстренной связи генконсульства. Номер: +971504547754.

3 Как решить вопрос с продлением проживания? Этот вопрос следует решать со своим туроператором. Там помогут урегулировать ситуацию и найти оптимальное решение. В АТОР поясняют , что если задержка вызвана отменой рейса, то дальнейшее размещение должна обеспечить авиакомпания. Но на практике это работает не всегда, подчеркивают в ассоциации. «Если перевозчик отказывается оплачивать отель, проживание продлевается за счет туриста. Впрочем, многие отели в ОАЭ идут навстречу российским гостям и предлагают гибкие условия продления. Туроператоры со своей стороны также помогают с организацией размещения и координируют процесс», — говорится в рекомендациях АТОР.

4 Как можно узнать, когда возобновятся вылеты из ОАЭ? Чтобы уточнить статус рейса, следует связаться с принимающей компанией туроператора, контакты которой указаны в ваучере или на стойке в отеле. Там обладают самой свежей информацией по вылетам. В АТОР просят туристов отнестись с пониманием: ситуация непростая и меняется очень быстро, а туроператоры не принимают решений по авиарейсам. Если вы летели через Дубай транзитом, все вопросы следует уточнять у представителей авиакомпании. Важно: аэропорты Dubai International (DXB) и Dubai World Central (DWC) закрыты на неопределенный срок. Туристов призывают не выезжать туда, пока статус рейса не будет официально подтвержден.