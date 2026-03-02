НОВОСТИПолитика

Дональд Трамп рассказал, что будет вести войну с Ираном четыре недели

По его словам, устранено уже около 48 представителей руководства Ирана

02 марта 2026, 08:41, ИА Амител

Удар США / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Президент США Дональд Трамп обнародовал возможные сроки военной операции против Ирана. В интервью Daily Mail он заявил, что боевые действия продлятся около четырех недель или завершатся раньше, сообщает "Взгляд".

«Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предполагали, что он займет около четырех недель. Речь всегда шла о четырехнедельном процессе», — сказал Трамп.

Американский лидер также сообщил о масштабах ударов по руководству республики. 

«За исключением того, что мы устранили все их руководство — гораздо, гораздо больше, чем предполагали. Похоже, их 48», — уточнил он.

По его словам, в воскресенье он провел переговоры с лидерами Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и еще нескольких стран. Отвечая на вопрос о возможном участии Эр-Рияда в атаках, Трамп заявил: "Они воюют, они тоже воюют".

Эскалация произошла после субботних ударов США и Израиля по объектам в Иране, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и жертвах, включая гибель верховного лидера Али Хаменеи. Тегеран ответил ракетными ударами по израильской территории и американским базам в регионе.

США Политика Израиль Дональд Трамп Иран

Комментарии 9

Avatar Picture
майор

10:00:16 02-03-2026

если Иранцы несколько авианосцев потопят то янки раньше отползут

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:42 02-03-2026

майор (10:00:16 02-03-2026) если Иранцы несколько авианосцев потопят то янки раньше отпо... чем? кальянами?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:09 02-03-2026

Я вроде не кровожадный, но так хочется, что бы этим пиндостанцем по носу нащелкали.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:59 02-03-2026

Гость (10:28:09 02-03-2026) Я вроде не кровожадный, но так хочется, что бы этим пиндоста...
Каково это быть таким наивным в 2026 году?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:17 02-03-2026

Гость (10:35:59 02-03-2026) Каково это быть таким наивным в 2026 году?... Да в принципе как и в 2025

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:31 02-03-2026

четыре недели --- ну хоть не четыре года

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

12:22:48 02-03-2026

Где то я уже это слышала.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:40:28 02-03-2026

Иванна (12:22:48 02-03-2026) Где то я уже это слышала.... не, с украиной он за сутки собирался разобраться, с перерывом на обед и меланью.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:11 02-03-2026

ну это значит лет на 5 там нам морюшка не видеть((( эъх...

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров