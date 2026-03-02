Дональд Трамп рассказал, что будет вести войну с Ираном четыре недели

По его словам, устранено уже около 48 представителей руководства Ирана

02 марта 2026, 08:41, ИА Амител

Удар США / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Президент США Дональд Трамп обнародовал возможные сроки военной операции против Ирана. В интервью Daily Mail он заявил, что боевые действия продлятся около четырех недель или завершатся раньше, сообщает "Взгляд".

«Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предполагали, что он займет около четырех недель. Речь всегда шла о четырехнедельном процессе», — сказал Трамп.

Американский лидер также сообщил о масштабах ударов по руководству республики.

«За исключением того, что мы устранили все их руководство — гораздо, гораздо больше, чем предполагали. Похоже, их 48», — уточнил он.

По его словам, в воскресенье он провел переговоры с лидерами Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и еще нескольких стран. Отвечая на вопрос о возможном участии Эр-Рияда в атаках, Трамп заявил: "Они воюют, они тоже воюют".

Эскалация произошла после субботних ударов США и Израиля по объектам в Иране, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и жертвах, включая гибель верховного лидера Али Хаменеи. Тегеран ответил ракетными ударами по израильской территории и американским базам в регионе.