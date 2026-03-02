"Нужны иные пути". Эксперт раскритиковал идею доплаты студентам за учебу на малой родине

Удержать молодых людей в своем регионе поможет предложение жилья и карьеры, заявил amic.ru доцент РГСУ

02 марта 2026, 14:50, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru
Предложение доплачивать студентам, обучающимся в родном городе, является, скорее, популистским и не поможет удержать получающих образование молодых людей в родном городе, заявил amic.ru кандидат философских наук, доцент Российского государственного социального университета в Москве Михаил Гундарин.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила ввести дополнительные выплаты к стипендии в размере 30% для тех студентов, что обучаются в своем родном регионе. Соответствующее обращение она направила на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. В письме она назвала свое предложение "мерой поддержки, предусматривающей установление повышающего коэффициента к государственной академической стипендии" для студентов, проживающих в субъекте Федерации не менее трех лет, а также при условии обучения на "хорошо" и "отлично".Михаил Гундарин отметил, что предлагаемое увеличение стипендии не станет серьезной прибавкой к личному бюджету студента:

«К тому же эта мера касается только тех, кто поступил на бюджетные места, а таких не так уж много в наше время. Скажем, из сотни студентов одного из факультетов всего десять бюджетников».

К тому же, считает собеседник, столь небольшая прибавка никак не удержит студентов, стремящихся продолжить образование в столицах или других регионах страны:

«Ребята мечтают, условно говоря, о столичных заработках, у них совсем другая мотивация. Понятно, что далеко не всем удается найти достойную работу в Москве и других крупнейших городах страны. Но в свой родной регион они, как правило, не возвращаются. Поэтому идея о 30-процентной прибавке отдает популизмом».

Поэтому проблема уезжающих студентов стоит весьма остро, для ее решения нужны иные пути, полагает Михаил Гундарин.

«Нужна специальная программа по возвращению студентов в родные регионы. В некоторых субъектах Федерации такие программы, кстати, существуют. Скажем, представитель территории встречается со студентами в Москве и предлагает им достойные перспективы при условии возвращения по окончании обучения, включая интересную работу и жилье. Это могло бы принести результат», — убежден доцент РГСУ.

Комментарии 3

Олег

14:58:48 02-03-2026

Столько идей про студентов, врачей, учителей... - а попробуйте платить за труд..

!

16:35:18 02-03-2026

ну то что гундарен болен на голову это не новость, студентов нужно не удерживать, а возвращать после окончания нормальных вузов. Но этому будут противиться местное чиновничество ;))) и гундарин тоже

Гость

17:43:14 02-03-2026

После окончания в столице не только философии, но и любой другой науки пускать сумасшедшего назад нельзя ни за какие заслуги

