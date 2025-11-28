В России может появиться десятитысячная купюра
Как отмечают авторы идеи, купюра номиналом пять тысяч уже потеряла актуальность
28 ноября 2025, 14:35, ИА Амител
В Государственной Думе выдвинули инициативу о введении новой банкноты номиналом 10 000 рублей, а также о проведении всеобщего голосования для определения изображения на ней через "Госуслуги", сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы полагают, что это позволит разрешить ряд насущных или потенциальных проблем с покупательной способностью россиян. Законодатели отмечают, что с момента введения в обращение пятитысячной банкноты ее фактическая покупательная способность снизилась на 300% из-за инфляции.
Следовательно, необходимо перевозить, печатать и складировать намного большее количество таких купюр, а увеличение номинала вдвое дало бы возможность значительно уменьшить связанные с этим издержки.
14:47:36 28-11-2025
Спасибо за инициативу. Но может сразу 100 000 купюру, что бы покупательская способность россиян повысилась))
14:49:38 28-11-2025
может в России и потеряла актуальность, а в Барнауле она ещё ОООчень актуальна.
Порой настолько, что сдачу не могут сдать...
14:54:39 28-11-2025
А говорят что инфляции почти нет
15:25:02 28-11-2025
Вот и проговорились они, вот какая реальная инфляция то оказывается.
15:34:26 28-11-2025
Если 5-титысячная купюра была введена в оборот 2006 году и покупательная способность снизилась на 300% из-за инфляции. То получается в среднем инфляция 15% в год? А нам по ящику говорят совсем другие цифры.)
22:45:41 28-11-2025
Гость (15:34:26 28-11-2025) Если 5-титысячная купюра была введена в оборот 2006 году и п... а вам-то что? вы с компа (смартфона) в рабочее время коментите, можете позволить значит
15:57:44 28-11-2025
Тау уже было! Помню 10-тысячные с красноярской гэс. И 100 - тысячные с большим театром. Потом они стали 10-рубевые и 100 рублевые. По-новой пойдём?
16:26:07 28-11-2025
Индикатор роста промышленности или некоторых кошельков?
07:08:46 29-11-2025
dok_СФ (16:26:07 28-11-2025) Индикатор роста промышленности или некоторых кошельков?... Кошельков у некоторых.
17:23:40 28-11-2025
Ждем
20:17:50 28-11-2025
На бумаге экономят. З/п будут 2-мя бумажками выдавать)))
22:44:36 28-11-2025
давно пора. будет очень удобно платить / хранить наличку
15:39:17 29-11-2025
А потом и гляди ,10000 станут или 1рублем или 10 копеек