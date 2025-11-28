В России может появиться десятитысячная купюра

Как отмечают авторы идеи, купюра номиналом пять тысяч уже потеряла актуальность

28 ноября 2025, 14:35, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В Государственной Думе выдвинули инициативу о введении новой банкноты номиналом 10 000 рублей, а также о проведении всеобщего голосования для определения изображения на ней через "Госуслуги", сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы полагают, что это позволит разрешить ряд насущных или потенциальных проблем с покупательной способностью россиян. Законодатели отмечают, что с момента введения в обращение пятитысячной банкноты ее фактическая покупательная способность снизилась на 300% из-за инфляции.

Следовательно, необходимо перевозить, печатать и складировать намного большее количество таких купюр, а увеличение номинала вдвое дало бы возможность значительно уменьшить связанные с этим издержки.