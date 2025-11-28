НОВОСТИЭкономика

В России может появиться десятитысячная купюра

Как отмечают авторы идеи, купюра номиналом пять тысяч уже потеряла актуальность

28 ноября 2025, 14:35, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
В Государственной Думе выдвинули инициативу о введении новой банкноты номиналом 10 000 рублей, а также о проведении всеобщего голосования для определения изображения на ней через "Госуслуги", сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы полагают, что это позволит разрешить ряд насущных или потенциальных проблем с покупательной способностью россиян. Законодатели отмечают, что с момента введения в обращение пятитысячной банкноты ее фактическая покупательная способность снизилась на 300% из-за инфляции.

Следовательно, необходимо перевозить, печатать и складировать намного большее количество таких купюр, а увеличение номинала вдвое дало бы возможность значительно уменьшить связанные с этим издержки. 

Avatar Picture
ВВП

14:47:36 28-11-2025

Спасибо за инициативу. Но может сразу 100 000 купюру, что бы покупательская способность россиян повысилась))

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

14:49:38 28-11-2025

может в России и потеряла актуальность, а в Барнауле она ещё ОООчень актуальна.
Порой настолько, что сдачу не могут сдать...

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:54:39 28-11-2025

А говорят что инфляции почти нет

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
300%

15:25:02 28-11-2025

Вот и проговорились они, вот какая реальная инфляция то оказывается.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:26 28-11-2025

Если 5-титысячная купюра была введена в оборот 2006 году и покупательная способность снизилась на 300% из-за инфляции. То получается в среднем инфляция 15% в год? А нам по ящику говорят совсем другие цифры.)

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:45:41 28-11-2025

Гость (15:34:26 28-11-2025) Если 5-титысячная купюра была введена в оборот 2006 году и п... а вам-то что? вы с компа (смартфона) в рабочее время коментите, можете позволить значит

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:44 28-11-2025

Тау уже было! Помню 10-тысячные с красноярской гэс. И 100 - тысячные с большим театром. Потом они стали 10-рубевые и 100 рублевые. По-новой пойдём?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

16:26:07 28-11-2025

Индикатор роста промышленности или некоторых кошельков?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:08:46 29-11-2025

dok_СФ (16:26:07 28-11-2025) Индикатор роста промышленности или некоторых кошельков?... Кошельков у некоторых.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:40 28-11-2025

Ждем

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лол

20:17:50 28-11-2025

На бумаге экономят. З/п будут 2-мя бумажками выдавать)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:44:36 28-11-2025

давно пора. будет очень удобно платить / хранить наличку

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

15:39:17 29-11-2025

А потом и гляди ,10000 станут или 1рублем или 10 копеек

  2 Нравится
Ответить
