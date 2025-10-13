Почему голосование за новую 500-рублевую купюру обернулось скандалом?

Борьба развернулась между горой Эльбрус и комплексом "Грозный-Сити"

13 октября 2025, 13:25, ИА Амител

Консультативный совет Банка России / Скриншот из видео канала Банка России на Rutube

Голосование за символ, который будет изображен на новой 500-рублевой купюре, привело к скандалу. Ожесточенная борьба развернулась между горой Эльбрус и чеченским комплексом небоскребов "Грозный-Сити". Вперед вырывался то один, то другой объект. Обе стороны обвиняли друг друга в накрутках голосов, и в итоге из-за них голосование отменили. Подробности – в материале amic.ru.

Что это за голосование?

1 октября на сайте Центробанка стартовало онлайн-голосование за символы новой банкноты номиналом 500 рублей. Регулятор решил, что она должна быть посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску. Каждый участник голосования мог выбрать два символа:

первый – для лицевой стороны, здесь предлагались на выбор достопримечательности Пятигорска;

второй – для оборотной стороны, здесь предлагали на выбор один из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Завершиться голосование должно было 14 октября в 12 часов по московскому времени.

Почему голосование привело к скандалу?

Голосование по выбору символа на лицевой стороне банкноты проходило спокойно, там побеждала Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске. А вот "выборы" объекта на оборотной стороне оказались скандальными. Там появилось два конкурента – Эльбрус (самая высокая горная вершина России и Европы) и комплекс небоскребов "Грозный-Сити", построенный в 2011 году.

Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске / Скриншот из видео канала Банка России на Rutube

Глава Чечни Рамзан Кадыров 10 октября в своем телеграм-канале объявил, что проголосовавшие за "Грозный-Сити" получат один из десяти iPhone 17. Кроме Кадырова, за "Грозный-Сити" агитировали чеченские чиновники и блогеры, связанные с властями региона.

За Эльбрус агитировали военкоры (например, "Два майора" и "Говорит ТопаZ"), каналы "Поздняков 3.0", "Сыны Монархии", публицист Егор Холмогоров, писатель Платон Беседин, рэпер Михаил Маваши, а также вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Последний также решил провести розыгрыш среди тех, кто проголосует за Эльбрус. А именно победители могли получить поездку в один из санаториев Эльбруса на двоих и сто футболок "высшая точка Кавказа".

В какой-то момент вперед вырвался "Грозный-Сити". Обе стороны обвиняли друг друга в накрутках голосов. Но 11 октября ЦБ отменил возможность голосовать через "ВКонтакте" и "Одноклассники", оставив только верификацию через "Госуслуги", писало издание "Подъем". Причина была в том, что в телеграм-каналах появилась информация о накрутке голосов с помощью покупки аккаунтов в ВК и "Одноклассниках". После отмены голосования через соцсети на первом месте оказался Эльбрус.

Министр Чечни по информации и печати Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале назвал соперников "националистами, пятой колонной, либералами и иноагентами всех мастей" и призвал ЦБ "вспомнить о своих прямых обязанностях, включая защиту своей же политики от внешнего вмешательства".

12 октября в голосовании по оборотной стороне лидировал Эльбрус с 1,26 млн голосов, у комплекса "Грозный-Сити" было чуть больше миллиона голосов. Однако в этот день ЦБ "выборы" отменил. Дудаев в своем телеграм-канале поздравил подписчиков с остановкой "несправедливого голосования".

Почему Центробанк отменил голосование?

Центробанк объяснил отмену голосования техническими накрутками голосов, рассказали в пресс-службе регулятора.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – пояснили в Банке России.

Консультативный совет Банка России / Скриншот из видео канала Банка России на Rutube

Будет ли новое голосование?

Да, Центробанк пообещал провести новое голосование. Его даты объявят дополнительно. При этом перечень символов сохранится.

«По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий», – заверили в Банке России.

Как идет модернизация купюр и были ли уже скандалы?

Сейчас купюры в России проходят модернизацию, она должна завершиться к концу 2028 года. Новые банкноты оформляют в соответствии с единой концепцией, когда одна купюра посвящена одному федеральному округу. В обращение уже поступили обновленные банкноты номиналом 100 (посвящена Москве на лицевой стороне и Центральному федеральному округу – на оборотной) и пять тысяч (посвящена Екатеринбургу на лицевой стороне и Уральскому федеральному округу – на оборотной) рублей. В конце 2025 года Банк России также представит купюру номиналом одна тысяча рублей (посвящена Приволжскому федеральному округу) в новом дизайне. Именно оформление этой купюры также обернулось скандалом.

Банк России / Фото: cbr.ru

Тогда претензии общественности вызвало то, что оборотная сторона купюры оказалась слишком исламизированной. Там изображалась увенчанная полумесяцем башня Сююмбике и лишенная креста Введенская церковь Казанского кремля, которую коммунисты превратили в Музей государственности татарского народа и Татарстана. В итоге Центробанк решил не выпускать купюру. В конце ноября 2024 года регулятор объявил голосование за дизайн оборотной стороны новой купюры. Среди кандидатов недовольство также вызвал памятник Салавату Юлаеву в Уфе. В итоге в голосовании победил теплоход "Метеор", второе и третье место заняли Дворец земледельцев в Казани и Саратовский автомобильный мост через Волгу. На лицевой стороне купюры представлены виды Нижнего Новгорода.

Кроме того, Центробанку еще предстоит модернизировать банкноты 10 и 50 рублей. Первая будет посвящена Новосибирску и Сибирскому федеральному округу, а вторая – Санкт-Петербургу и Северо-Западному федеральному округу.