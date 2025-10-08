НОВОСТИОбщество

В России может появиться сервис для аренды детских вещей

Предложение может положительно сказаться на демографической ситуации в РФ

08 октября 2025, 10:45, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России может появиться сервис "мам-шеринг" – бесплатный прокат детских вещей.

С инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, направив предложение в Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщает "Лайф.ру".

По ее словам, многие семьи тратят большие суммы на детские товары, которые нужны всего на короткий период, но обходятся дорого. Система бесплатного проката позволит сократить расходы родителей и станет реальной поддержкой, а также, как считает Волынец, может положительно сказаться на демографической ситуации в стране.

Musik

11:15:24 08-10-2025

Кстати нужное дело - потратили много времени пока пристроили ненужные но хорошие вещички, из которых выросли дэтишки.

Гость

11:44:01 08-10-2025

этот сервис есть давным-давно

