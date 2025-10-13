В России на 30% вырос спрос на психологов из-за осенней хандры

Особенно тяжело переживают этот период те, кто не успел полноценно отдохнуть летом

13 октября 2025, 16:15, ИА Амител

Осень / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России резко вырос спрос на психологическую помощь – осенняя хандра охватила значительную часть населения. По данным сервисов онлайн-консультаций, обращений к специалистам стало больше примерно на 30%, об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

Россияне все чаще жалуются на бессонницу, апатию, тоску и повышенную раздражительность. Психологи отмечают, что подобное состояние характерно для осени, когда сокращается световой день и снижается активность.

Эксперты советуют в таких случаях уделять больше внимания сну, прогулкам на свежем воздухе и физической активности, а при стойком ухудшении настроения обращаться за профессиональной помощью.