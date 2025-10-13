НОВОСТИОбщество

В России на 30% вырос спрос на психологов из-за осенней хандры

Особенно тяжело переживают этот период те, кто не успел полноценно отдохнуть летом

13 октября 2025, 16:15, ИА Амител

Осень / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Осень / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России резко вырос спрос на психологическую помощь – осенняя хандра охватила значительную часть населения. По данным сервисов онлайн-консультаций, обращений к специалистам стало больше примерно на 30%, об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

Россияне все чаще жалуются на бессонницу, апатию, тоску и повышенную раздражительность. Психологи отмечают, что подобное состояние характерно для осени, когда сокращается световой день и снижается активность.

Эксперты советуют в таких случаях уделять больше внимания сну, прогулкам на свежем воздухе и физической активности, а при стойком ухудшении настроения обращаться за профессиональной помощью.

Психология

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:20:02 13-10-2025

Понапридумывают причин фигней страдать.. хадра.депрессия.. скучно живут и дурью маются, и деньги лишние шарлатанам носить.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:02 13-10-2025

там уже давно работа для психиатров

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:33 13-10-2025

Осенняя хандра??? Вот и видно тунеядцев. Тут не знаешь как время выкроить урожай убрать и хозяйство к зиме подготовить. Снег раньше выпал... а у них хандра...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:31 13-10-2025

Гость (16:46:33 13-10-2025) Осенняя хандра??? Вот и видно тунеядцев. Тут не знаешь как в... В смысле выкроить время время урожай убрать? А разве комбайнеры ещё чем-то заняты?

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:45 13-10-2025

Гость (16:46:33 13-10-2025) Осенняя хандра??? Вот и видно тунеядцев. Тут не знаешь как в... Волну тепла же пообещали. А что там из урожая у вас еще на грядках?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:15:42 13-10-2025

99% людей живут в постоянном стрессе: учёба, работа, нехватка денег (кому на поесть, кому на новую квартиру), ремонты, ипотеки, кредиты, домашние дела, здоровье свое и близких, СВО, инфляция... Даже у тех, у кого много денег, стресс от того, как их сохранить и приумножить.
Есть такие, кто живёт счастливо и вольготно?
Мне кажется что во все времена и у всех народов гонка на выживание...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:21 13-10-2025

Гость (17:15:42 13-10-2025) 99% людей живут в постоянном стрессе: учёба, работа, нехватк... вы в ужасном окружении живете...все описанное просто немыслимо...мож вам тоже к психологу?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:50 13-10-2025

Гость (19:26:21 13-10-2025) вы в ужасном окружении живете...все описанное просто немысли... Не разрушайте надежды на мою счастливую исключительность в беззаботном существовании

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:48 14-10-2025

Гость (17:15:42 13-10-2025) 99% людей живут в постоянном стрессе: учёба, работа, нехватк... Я!

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров