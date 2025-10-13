В России на 30% вырос спрос на психологов из-за осенней хандры
Особенно тяжело переживают этот период те, кто не успел полноценно отдохнуть летом
13 октября 2025, 16:15, ИА Амител
В России резко вырос спрос на психологическую помощь – осенняя хандра охватила значительную часть населения. По данным сервисов онлайн-консультаций, обращений к специалистам стало больше примерно на 30%, об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".
Россияне все чаще жалуются на бессонницу, апатию, тоску и повышенную раздражительность. Психологи отмечают, что подобное состояние характерно для осени, когда сокращается световой день и снижается активность.
Эксперты советуют в таких случаях уделять больше внимания сну, прогулкам на свежем воздухе и физической активности, а при стойком ухудшении настроения обращаться за профессиональной помощью.
16:20:02 13-10-2025
Понапридумывают причин фигней страдать.. хадра.депрессия.. скучно живут и дурью маются, и деньги лишние шарлатанам носить.
16:44:02 13-10-2025
там уже давно работа для психиатров
16:46:33 13-10-2025
Осенняя хандра??? Вот и видно тунеядцев. Тут не знаешь как время выкроить урожай убрать и хозяйство к зиме подготовить. Снег раньше выпал... а у них хандра...
17:19:31 13-10-2025
Гость (16:46:33 13-10-2025) Осенняя хандра??? Вот и видно тунеядцев. Тут не знаешь как в... В смысле выкроить время время урожай убрать? А разве комбайнеры ещё чем-то заняты?
17:46:45 13-10-2025
Гость (16:46:33 13-10-2025) Осенняя хандра??? Вот и видно тунеядцев. Тут не знаешь как в... Волну тепла же пообещали. А что там из урожая у вас еще на грядках?
17:15:42 13-10-2025
99% людей живут в постоянном стрессе: учёба, работа, нехватка денег (кому на поесть, кому на новую квартиру), ремонты, ипотеки, кредиты, домашние дела, здоровье свое и близких, СВО, инфляция... Даже у тех, у кого много денег, стресс от того, как их сохранить и приумножить.
Есть такие, кто живёт счастливо и вольготно?
Мне кажется что во все времена и у всех народов гонка на выживание...
19:26:21 13-10-2025
Гость (17:15:42 13-10-2025) 99% людей живут в постоянном стрессе: учёба, работа, нехватк... вы в ужасном окружении живете...все описанное просто немыслимо...мож вам тоже к психологу?
21:45:50 13-10-2025
Гость (19:26:21 13-10-2025) вы в ужасном окружении живете...все описанное просто немысли... Не разрушайте надежды на мою счастливую исключительность в беззаботном существовании
09:30:48 14-10-2025
Гость (17:15:42 13-10-2025) 99% людей живут в постоянном стрессе: учёба, работа, нехватк... Я!