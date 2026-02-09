В России на бутылках с алкоголем могут появиться устрашающие картинки

Новый законопроект, который призван снизить потребление спиртного, внесут на рассмотрение в Госдуму

09 февраля 2026, 09:30, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты Госдумы готовят к внесению на рассмотрение межфракционный законопроект, предусматривающий дополнение этикеток на алкогольной таре устрашающими картинками — аналогичными тем, что размещаются на пачках сигарет.

Документ, одним из авторов которого выступил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, будет представлен в понедельник. В настоящее время он имеется в распоряжении РИА Новости.

Суть инициативы заключается в том, чтобы сопровождать предупредительные надписи о вреде алкоголя для здоровья графическими изображениями (пиктограммами), демонстрирующими недуги или пораженные органы человека, вызванные чрезмерным употреблением спиртного.

Согласно законопроекту, конкретные рисунки будут утверждаться федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за выработку государственной политики и нормативно‑правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Помимо устрашающих изображений, на этикетке, контрэтикетке или упаковке алкогольной продукции предлагается размещать развернутую информацию о вреде алкоголя и противопоказаниях для отдельных категорий граждан.

Ярослав Нилов отметил, что подобный подход уже успешно применяется в ряде прогрессивных стран — Ирландии, Бразилии, Южной Корее и Канаде, которые активно экспериментируют с формами информирования населения о рисках употребления спиртного.

Депутат подчеркнул актуальность такой меры для России, где, по разным оценкам, ежегодно потребляется до 19 миллиардов литров алкоголя.

По мнению Нилова, хотя подобные изображения, вероятно, не окажут влияния на людей с тяжелой алкогольной зависимостью, они могут стать эффективной "шоковой терапией" для беременных, подростков и тех, кто периодически употребляет спиртное.

Главная цель инициативы — помочь тем, кто сомневается в необходимости покупки алкоголя, отказаться от его употребления или существенно сократить его количество в своей жизни. В долгосрочной перспективе это может позитивно повлиять на культуру потребления спиртного в стране и улучшить здоровье ее жителей.

