НОВОСТИОбщество

В России на бутылках с алкоголем могут появиться устрашающие картинки

Новый законопроект, который призван снизить потребление спиртного, внесут на рассмотрение в Госдуму

09 февраля 2026, 09:30, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты Госдумы готовят к внесению на рассмотрение межфракционный законопроект, предусматривающий дополнение этикеток на алкогольной таре устрашающими картинками — аналогичными тем, что размещаются на пачках сигарет. 

Документ, одним из авторов которого выступил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, будет представлен в понедельник. В настоящее время он имеется в распоряжении РИА Новости.

Суть инициативы заключается в том, чтобы сопровождать предупредительные надписи о вреде алкоголя для здоровья графическими изображениями (пиктограммами), демонстрирующими недуги или пораженные органы человека, вызванные чрезмерным употреблением спиртного.

Согласно законопроекту, конкретные рисунки будут утверждаться федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за выработку государственной политики и нормативно‑правовое регулирование в сфере здравоохранения. 

Помимо устрашающих изображений, на этикетке, контрэтикетке или упаковке алкогольной продукции предлагается размещать развернутую информацию о вреде алкоголя и противопоказаниях для отдельных категорий граждан. 

Ярослав Нилов отметил, что подобный подход уже успешно применяется в ряде прогрессивных стран — Ирландии, Бразилии, Южной Корее и Канаде, которые активно экспериментируют с формами информирования населения о рисках употребления спиртного. 

Депутат подчеркнул актуальность такой меры для России, где, по разным оценкам, ежегодно потребляется до 19 миллиардов литров алкоголя.

По мнению Нилова, хотя подобные изображения, вероятно, не окажут влияния на людей с тяжелой алкогольной зависимостью, они могут стать эффективной "шоковой терапией" для беременных, подростков и тех, кто периодически употребляет спиртное. 

Главная цель инициативы — помочь тем, кто сомневается в необходимости покупки алкоголя, отказаться от его употребления или существенно сократить его количество в своей жизни. В долгосрочной перспективе это может позитивно повлиять на культуру потребления спиртного в стране и улучшить здоровье ее жителей. 

Ранее сообщалось, что на Алтае резко ограничат продажу алкоголя с марта 2026 года. Заведения общепита продолжат продавать алкоголь в обычном режиме. 

Здоровье алкоголь

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

09:45:35 09-02-2026

А как боятся слепые люди не видя на сигаретах и теперь на алкоголе?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:03 09-02-2026

Гость (09:45:35 09-02-2026) А как боятся слепые люди не видя на сигаретах и теперь на а...
Многим ужастики нравятся. И вообще, какие есть доказательства, что отказ от употребления алкоголя положительно сказывается на здоровье?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:47 09-02-2026

Глаза боятся,- печень делает

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:54:51 09-02-2026

Гость (09:45:35 09-02-2026) А как боятся слепые люди не видя на сигаретах и теперь на а... Депутатам надо же показать "рабочий зуд". Ночами не спят, о народе думают.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:48:15 09-02-2026

параллельно к перпендикуляру

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:58 09-02-2026

Лучше бы тару унифицировали, чтобы повторно можно было использовать, а то все разные и горы битого стекла везде

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:31 09-02-2026

Гость (12:04:58 09-02-2026) Лучше бы тару унифицировали, чтобы повторно можно было испол...
Да и бомжам веселей жить

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

14:36:03 09-02-2026

Была уже в 90х водка в банках "Черная смерть", а сейчас есть "Белочка, я пришла".

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:09 09-02-2026

Да на бутылках водки итак есть устрашающая картинка- называется ценник.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:49 09-02-2026

интересно, что такое страшное можно изобразить, чтоб страшнее окружающей алкаголика действительности было

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров