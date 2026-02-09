В России на бутылках с алкоголем могут появиться устрашающие картинки
Новый законопроект, который призван снизить потребление спиртного, внесут на рассмотрение в Госдуму
09 февраля 2026, 09:30, ИА Амител
Депутаты Госдумы готовят к внесению на рассмотрение межфракционный законопроект, предусматривающий дополнение этикеток на алкогольной таре устрашающими картинками — аналогичными тем, что размещаются на пачках сигарет.
Документ, одним из авторов которого выступил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, будет представлен в понедельник. В настоящее время он имеется в распоряжении РИА Новости.
Суть инициативы заключается в том, чтобы сопровождать предупредительные надписи о вреде алкоголя для здоровья графическими изображениями (пиктограммами), демонстрирующими недуги или пораженные органы человека, вызванные чрезмерным употреблением спиртного.
Согласно законопроекту, конкретные рисунки будут утверждаться федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за выработку государственной политики и нормативно‑правовое регулирование в сфере здравоохранения.
Помимо устрашающих изображений, на этикетке, контрэтикетке или упаковке алкогольной продукции предлагается размещать развернутую информацию о вреде алкоголя и противопоказаниях для отдельных категорий граждан.
Ярослав Нилов отметил, что подобный подход уже успешно применяется в ряде прогрессивных стран — Ирландии, Бразилии, Южной Корее и Канаде, которые активно экспериментируют с формами информирования населения о рисках употребления спиртного.
Депутат подчеркнул актуальность такой меры для России, где, по разным оценкам, ежегодно потребляется до 19 миллиардов литров алкоголя.
По мнению Нилова, хотя подобные изображения, вероятно, не окажут влияния на людей с тяжелой алкогольной зависимостью, они могут стать эффективной "шоковой терапией" для беременных, подростков и тех, кто периодически употребляет спиртное.
Главная цель инициативы — помочь тем, кто сомневается в необходимости покупки алкоголя, отказаться от его употребления или существенно сократить его количество в своей жизни. В долгосрочной перспективе это может позитивно повлиять на культуру потребления спиртного в стране и улучшить здоровье ее жителей.
09:45:35 09-02-2026
А как боятся слепые люди не видя на сигаретах и теперь на алкоголе?
10:23:03 09-02-2026
Гость (09:45:35 09-02-2026) А как боятся слепые люди не видя на сигаретах и теперь на а...
Многим ужастики нравятся. И вообще, какие есть доказательства, что отказ от употребления алкоголя положительно сказывается на здоровье?
10:34:47 09-02-2026
Глаза боятся,- печень делает
11:54:51 09-02-2026
Гость (09:45:35 09-02-2026) А как боятся слепые люди не видя на сигаретах и теперь на а... Депутатам надо же показать "рабочий зуд". Ночами не спят, о народе думают.
09:48:15 09-02-2026
параллельно к перпендикуляру
12:04:58 09-02-2026
Лучше бы тару унифицировали, чтобы повторно можно было использовать, а то все разные и горы битого стекла везде
13:08:31 09-02-2026
Гость (12:04:58 09-02-2026) Лучше бы тару унифицировали, чтобы повторно можно было испол...
Да и бомжам веселей жить
14:36:03 09-02-2026
Была уже в 90х водка в банках "Черная смерть", а сейчас есть "Белочка, я пришла".
17:18:09 09-02-2026
Да на бутылках водки итак есть устрашающая картинка- называется ценник.
18:14:49 09-02-2026
интересно, что такое страшное можно изобразить, чтоб страшнее окружающей алкаголика действительности было