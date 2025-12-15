"Праздника тебе не будет". В Уфе мать избила сына, который уронил ее пиво

Ребенок расплакался и начал просить прощения

15 декабря 2025, 07:33, ИА Амител

В Уфе камера видеонаблюдения в подъезде многоэтажного дома в микрорайоне Инорс зафиксировала, как женщина избивает своего пятилетнего сына. Запись была сделана вечером 13 декабря, пишет Baza.

На кадрах видно, как мать возвращается домой с ребенком после прогулки. Мальчик не хотел уходить с улицы и просил остаться подольше. В ответ женщина начала ругаться, дала ему несколько пощечин и стала угрожать, что он больше не выйдет гулять и останется без телефона. Ребенок расплакался и начал просить прощения.

Ситуация обострилась, когда мальчик попытался затащить санки к лифту и случайно уронил сумку матери – из нее выпала банка пива. После этого женщина начала кричать и вновь ударила сына по голове.

На записи слышно, как она говорит ребенку: «Никакого праздника тебе не будет. Все, надоел ты мне».

По словам соседей, подобные вспышки агрессии со стороны женщины происходят регулярно. Обстоятельства случившегося и возможная реакция со стороны правоохранительных органов на момент публикации официально не комментировались.

