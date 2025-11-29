Блокировку WhatsApp* в России назвали неизбежной
Как сообщают эксперты, мессенджер нарушает сразу пять законов РФ
29 ноября 2025, 09:35, ИА Амител
По мнению Германа Клименко, возглавляющего совет Фонда развития цифровой экономики, блокировка WhatsApp* на территории России, вероятнее всего, произойдет в обозримом будущем – возможно, как совсем скоро, так и в течение года.
Причина кроется в игнорировании мессенджером ряда российских законов, что создает достаточные основания для принятия подобных мер. Как подчеркнул Клименко в интервью НСН, дальнейшая судьба WhatsApp* напрямую связана с тем, насколько быстро и успешно российские пользователи освоят отечественный аналог Max.
Эксперт отметил, что хотя у него нет подтвержденной информации о принятом решении по поводу блокировки – этот вопрос находится в компетенции Роскомнадзора, – вероятность блокировки WhatsApp* достаточно высока из-за несоблюдения им ряда законодательных требований.
«Они не выполняют требования закона о локализации хранения персональных данных внутри Российской Федерации, а также не соблюдают закон, обязывающий мессенджеры предоставлять телефонные номера пользователей при определенных обстоятельствах. Имеется около пяти законов, нарушение которых может повлечь блокировку WhatsApp*», – пояснил Клименко.
*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена
09:42:52 29-11-2025
Интернет самоочищается. У провайдера в чате бот прямо отвечает, что если лампочка на роутере горит, то остальное не их забота. Лампочку я могу в коридор и бюджетнее повесить. Зачем я продолжаю платить провайдеру? Кроме пингов и проверки скорости до яндекса уже не ходит ничего. Ну вот новости местные ещё.
09:44:18 29-11-2025
прихлопните наконец этот ватсапп и не нойте...читайте нашу переписку в мах и будьте счастливы...
11:42:14 29-11-2025
напрямую связана с тем, насколько быстро и успешно российские пользователи освоят отечественный аналог Max. - запретите всё. Это единственное условие, когда пользователи перейдут в этот суррогат
12:15:49 29-11-2025
Гость (11:42:14 29-11-2025) напрямую связана с тем, насколько быстро и успешно российски... Ну уж нет, в китайском вичате буду. Там можно регаться
13:38:42 29-11-2025
Гость (11:42:14 29-11-2025) напрямую связана с тем, насколько быстро и успешно российски...
Так всё и запрещают, а в суррогат всё равно не переходят. Только те, кого принуждают.
13:22:20 29-11-2025
Телеграм тоже запрещали...
15:50:57 29-11-2025
Уроды