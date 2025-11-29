Блокировку WhatsApp* в России назвали неизбежной

Как сообщают эксперты, мессенджер нарушает сразу пять законов РФ

29 ноября 2025, 09:35, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

По мнению Германа Клименко, возглавляющего совет Фонда развития цифровой экономики, блокировка WhatsApp* на территории России, вероятнее всего, произойдет в обозримом будущем – возможно, как совсем скоро, так и в течение года.

Причина кроется в игнорировании мессенджером ряда российских законов, что создает достаточные основания для принятия подобных мер. Как подчеркнул Клименко в интервью НСН, дальнейшая судьба WhatsApp* напрямую связана с тем, насколько быстро и успешно российские пользователи освоят отечественный аналог Max.

Эксперт отметил, что хотя у него нет подтвержденной информации о принятом решении по поводу блокировки – этот вопрос находится в компетенции Роскомнадзора, – вероятность блокировки WhatsApp* достаточно высока из-за несоблюдения им ряда законодательных требований.

«Они не выполняют требования закона о локализации хранения персональных данных внутри Российской Федерации, а также не соблюдают закон, обязывающий мессенджеры предоставлять телефонные номера пользователей при определенных обстоятельствах. Имеется около пяти законов, нарушение которых может повлечь блокировку WhatsApp*», – пояснил Клименко.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена