В России начали строить первые теплицы для выращивания бананов

В стране уже готовы к закладке тепличных комплексов

07 октября 2025, 07:25, ИА Амител

Теплица комбината "Индустриальный" / Фото: из архива amic.ru

В России стартует строительство первых теплиц для выращивания бананов. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме "Биопром 2025", передает ТАСС.

По ее словам, в стране уже готовы к закладке тепличных комплексов, где будут выращивать бананы. Министру также предлагали заняться еще более экзотическими культурами, например красным киви. Лут подчеркнула, что современные технологии позволяют выращивать в России практически любые фрукты.

Идея появилась еще в ноябре 2024 года после визита главы Минсельхоза в Казахстан. Тогда российская сторона заинтересовалась опытом соседей по выращиванию бананов и решила перенять их подход.