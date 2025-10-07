В России начали строить первые теплицы для выращивания бананов
В стране уже готовы к закладке тепличных комплексов
07 октября 2025, 07:25, ИА Амител
В России стартует строительство первых теплиц для выращивания бананов. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме "Биопром 2025", передает ТАСС.
По ее словам, в стране уже готовы к закладке тепличных комплексов, где будут выращивать бананы. Министру также предлагали заняться еще более экзотическими культурами, например красным киви. Лут подчеркнула, что современные технологии позволяют выращивать в России практически любые фрукты.
Идея появилась еще в ноябре 2024 года после визита главы Минсельхоза в Казахстан. Тогда российская сторона заинтересовалась опытом соседей по выращиванию бананов и решила перенять их подход.
08:24:38 07-10-2025
Ой! А где барнаульский тепличный комплекс? Раньше возили помидоры, огурцы, перец в Новосиб. Теперь они нам.
18:04:08 07-10-2025
Гость (08:24:38 07-10-2025) Ой! А где барнаульский тепличный комплекс? Раньше возили пом... Около Власихи. Вы чё, только проснулись или так просто набросить надо?
08:44:51 07-10-2025
зачем ??
11:06:14 07-10-2025
Гость (08:44:51 07-10-2025) зачем ??...
Наверное за тем же, зачем высаживали виноградники в Алтайском крае. Я вот до сих пор вино жду...🤣
09:32:55 07-10-2025
Зачем нам бананы, хотябы возродите то, что сломали. Это огурцы, помидоры, ягоды и т.д.
Также займитесь пшеницой, ячменем, овсом и другими простыми культурами.
Земли заростают бурьяном. Скоро в Алтайском крае ничего своего не останется.
Животноводство поднимите, КРС в том числе. Мясо по конским ценам и т.д.
Вы куда там смотрите министры ? В кормушку запада и стран ЕС + Китай ?
Здоровье важнее как по мне.
Бананы свои используйте по назначению, сами знаете как и куда.
10:57:58 07-10-2025
гость (09:32:55 07-10-2025) Зачем нам бананы, хотябы возродите то, что сломали. Это огур...
В Нашей Раше был житель Таганрога который разговаривал с телевизором, а тут житель Алтая который задает вопросы власти через комментарии на Амике)
21:00:21 07-10-2025
гость (09:32:55 07-10-2025) Зачем нам бананы, хотябы возродите то, что сломали. Это огур... Пфф, свято место пусто не будет. Были поля, не будут поля. Были фермерские угодья, не будет фермерских угодий. Перевести в другой вид земель дело Желания-с какого-нибудь.
И на их местах появятся куча коттеджных поселков "от 6 лимоноффф за без отделки" в ииииипотеку до пенсии (которая тоже не близка по графикам-с становицо)..
И потом от/докоторых добираться на работу в Город (а где еще работа будет-внимание, вопрос) по однополосной шоссейке (это ж не загородная трасса-с, вот выдумали-с!) с кучей лежачих с лимитами в 20-40 км/ч.
Ну либо ОбщТре ..
Если таковой будет более удобный.
10:06:33 07-10-2025
картошку бы вырастить...
10:27:54 07-10-2025
Как такие люди попадают в министры?? Что-то не так в датском королевстве.
11:39:22 07-10-2025
Где будет?
16:21:38 07-10-2025
Сколько электроэнергии это будет сжирать,может лучше по старинке-закупать,так оно дешевле выйдет.