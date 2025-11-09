В среднем цена вырастет на 5–7%

09 ноября 2025, 15:49, ИА Амител

Красная икра / Фото: unsplash.com / Oxa Roxa

Перед Новым годом цены на красную рыбу и икру в российских магазинах могут вырасти на 5–7% – примерно до 1400 и 9900 рублей за килограмм соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлану Ильяшенко.

Эксперт отметила, что темпы роста цен в 2025 году будут ниже, чем в 2024-м. Она также подчеркнула, что улов лососевых год к году вырос на 43,7%. Но на стоимость рыбы и икры по-прежнему влияет сезонность, инфляция, спрос и прочие факторы.

«Как следствие, значительный прирост улова не помешает вероятному росту цен на рыбу лососевых пород и красную икру на 5–7% к концу 2025 года», – добавила Ильяшенко.

На начало октября 2025-го средние потребительские цены на рыбу лососевых пород приблизились к 1381 рублю за килограмм – это на 16,8% больше, чем в прошлом году. Килограмм красной икры можно было купить за 9441 рубль – на 36,3% дороже, чем в октябре прошлого года. Однако в сравнении с началом текущего года цена упала – тогда она составляла 10 236 рублей за килограмм.