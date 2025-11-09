В России перед Новым годом подорожают красная рыба и икра
В среднем цена вырастет на 5–7%
09 ноября 2025, 15:49, ИА Амител
Перед Новым годом цены на красную рыбу и икру в российских магазинах могут вырасти на 5–7% – примерно до 1400 и 9900 рублей за килограмм соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлану Ильяшенко.
Эксперт отметила, что темпы роста цен в 2025 году будут ниже, чем в 2024-м. Она также подчеркнула, что улов лососевых год к году вырос на 43,7%. Но на стоимость рыбы и икры по-прежнему влияет сезонность, инфляция, спрос и прочие факторы.
«Как следствие, значительный прирост улова не помешает вероятному росту цен на рыбу лососевых пород и красную икру на 5–7% к концу 2025 года», – добавила Ильяшенко.
На начало октября 2025-го средние потребительские цены на рыбу лососевых пород приблизились к 1381 рублю за килограмм – это на 16,8% больше, чем в прошлом году. Килограмм красной икры можно было купить за 9441 рубль – на 36,3% дороже, чем в октябре прошлого года. Однако в сравнении с началом текущего года цена упала – тогда она составляла 10 236 рублей за килограмм.
«Данные демонстрируют ярко выраженную сезонную динамику. Цены на рыбу лососевых пород и красную икру стабильно растут в течение года с максимальным скачком в последнем квартале, особенно в декабре», – заявила Ильяшенко.
15:51:04 09-11-2025
И что. Переживем.
10:59:43 10-11-2025
Гость (15:51:04 09-11-2025) И что. Переживем. ... Оптимист ,однако.Так они ведь не только икру сделали недоступной ,но и многое другое ,без которого сложно обойтись.Скоро хлеб станет деликатесом при таком подходе.
16:03:47 09-11-2025
Зато наверное бензин подешевеет и водка, да ведь?
10:49:15 10-11-2025
Гость (16:03:47 09-11-2025) Зато наверное бензин подешевеет и водка, да ведь?... А ты ещё сомневаешься?"Шеф,усё будет у порядке и даже лучше."
16:07:27 09-11-2025
И что?
16:11:40 09-11-2025
В России хоть что нибудь НЕ подорожает??? что за страна такая?
17:06:37 09-11-2025
Гость (16:11:40 09-11-2025) только 3 вещи !
Твоя жизнь
Твоя работа
Твои рубли
16:17:31 09-11-2025
в конце лета были в "Океане" на Ленина.
... говорят что развесной икры больше не будет. Только в банках.
16:35:15 09-11-2025
Даешь икру по 20000! Чтобы еще меньше людей её ело, прокисало еще больше на прилавках...
17:35:19 09-11-2025
Гость (16:35:15 09-11-2025) Даешь икру по 20000! Чтобы еще меньше людей её ело, прокисал... А пенсы то что тут ноют- вы всю свою жизнь в СССР не то что икры, а красной рыбы то на прилавках не видели
18:34:39 09-11-2025
гость-гостю (17:35:19 09-11-2025) А пенсы то что тут ноют- вы всю свою жизнь в СССР не то чт... икра- это достаточно жирный и калорийный продукт, а у пожилых повышен холестерин, давление и атеросклероз, практически у всех. плюс соли там целая куча.
чо ныть- не понятно, когда о здоровье нужно думать.
10:55:19 10-11-2025
Элен без ребят (18:34:39 09-11-2025) икра- это достаточно жирный и калорийный продукт, а у пожилы... Зачем морочишь людям голову?А партноменклатуру зря что ли отоваривали красной и чёрной икрой?Это ценнейший продукт для здоровья и иммунитета.Нынешние то номенклатурщики тоже подико не на последнее место ставят этот продукт.А для остальных смертных-холестерин ,вредно.Ещё подпеваешь этим хапугам.
22:24:39 09-11-2025
гость-гостю (17:35:19 09-11-2025) А пенсы то что тут ноют- вы всю свою жизнь в СССР не то чт... Малыш, в Советское время, в магазине под шпилем, было полно Красной икры ! А в магазине Океан крабы лежали свежайшие!
09:46:05 10-11-2025
Гость (22:24:39 09-11-2025) Малыш, в Советское время, в магазине под шпилем, было полно ... Ну врать то не надо, я жил при Союзе на пл.Октября, в 80-е никакой икры под шпилем не было и крабы в Океане покупались только по великому блату. В 60-х мама рассказывала что был период когда можно было купить все это свободно, но недолго это длилось, потом снова все исчезло.
10:13:02 10-11-2025
Гость (22:24:39 09-11-2025) Малыш, в Советское время, в магазине под шпилем, было полно ... Вранье, не было такого. Я жил в 80-е на Октября
01:03:06 10-11-2025
гость-гостю (17:35:19 09-11-2025) А пенсы то что тут ноют- вы всю свою жизнь в СССР не то чт... А моя кл. рук. говорила, что в 60-х в магазинах даже чёрная икра свободно продавалась и недорого. Обманывала?
08:37:07 10-11-2025
Гость (01:03:06 10-11-2025) А моя кл. рук. говорила, что в 60-х в магазинах даже чёрная ... Конечно !
08:38:39 10-11-2025
Гость (01:03:06 10-11-2025) А моя кл. рук. говорила, что в 60-х в магазинах даже чёрная ... Это фантазии перешедшие в старческий маразм, т.е. фантазии начинают выдаваться за реальное прошлое.
16:37:20 09-11-2025
Лесом, полем, болотом! Пусть ее жрут добывающие, перепродажники и эксперды.
19:11:55 09-11-2025
Зачем тиражировать такие новости отдельно про каждый товар. Написали бы один раз: в России подорожает ВСЁ.
21:57:50 09-11-2025
И это после того как президент раскритиковал рыбную отрасль РФ. мол мало добывают и очень дорого.
22:47:51 09-11-2025
Представьте, "доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова" занимается подсчетами процентного подорожания, целый доцент! Вот мы просто знаем, что всё подорожает, а она знает на сколько! А сколько там еще дармоедов, в этом институте! А порядка в торговле как не было, так и нет🤦.
23:59:46 09-11-2025
Вот новость, не удивили!
10:07:23 10-11-2025
Как осточертели эти "эксперты". Все и без них знают, что дорожает все и в разы
13:00:30 10-11-2025
