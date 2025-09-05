В России пересмотрят правила приема на работу несовершеннолетних

Власти России намерены снизить административные барьеры при трудоустройстве несовершеннолетних

05 сентября 2025, 11:50, ИА Амител

Работа / Фото: amic.ru

С 2026 года в России изменятся правила трудоустройства подростков, следует из утвержденного правительством плана реализации Стратегии молодежной политики до 2030 года. Об этом пишет РИА Новости.

Документ предполагает упрощение процедур при приеме на работу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. В частности, речь идет о снижении административных барьеров, что должно облегчить трудоустройство школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, власти намерены развивать инфраструктуру занятости подростков. На местах за выполнение программы будут отвечать региональные органы и уполномоченный по правам ребенка. Реализация рассчитана на период с 2026 по 2030 год.

