В России планируют построить первый в мире город для многодетных семей

Более половины населения составят дети

06 августа 2025, 12:28, ИА Амител

Город / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Город / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Новгородской области может появиться уникальный населенный пункт, ориентированный на нужды многодетных семей, сообщает ТАСС со ссылкой на слова автора проекта Ольгу Курбатову.

Проект, реализуемый на площади 150 гектаров, предусматривает создание полноценного городского пространства с населением около пяти тысяч жителей, из которых более половины составят дети.

«Это беспрецедентный проект не только для России, но и для мирового градостроительства – аналогов специализированному городу для многодетных семей мы не нашли», – отметила Курбатова на заседании при Минстрое России.

Строительство будет вестись в три этапа, начало работ запланировано на 2026 год. По словам управляющего проектом Виктора Дуда, в настоящее время ведется активная работа над проектной документацией. Концепция "Менделеевграда" включает четыре функциональных кластера:

  • жилую зону с малоэтажными домами;
  • научно-производственный комплекс;
  • деловой и общественный центр;
  • туристическую инфраструктуру.

Особое внимание уделено созданию комфортной среды для семей с детьми. Стоимость квадратного метра жилья в новом городе составит около 100 тысяч рублей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года и направлена на стимулирование демографического роста в стране.

Ранее сообщалось, что Путин подчеркнул стратегический приоритет крепкой многодетной семьи.

Многодетная семья Зейбель / Фото: УСЗН по Благовещенскому и Суетскому районам

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

12:34:56 06-08-2025

Боже мой... А кто их обслуживать будет? Ну там работать в школе, в дет. садах, в поликлиниках? Да банально в магазинах. Если многодетные будут на пособия сидеть. Будут вахтами завозить жить в общаге по две недели?) Впрочем, что-то мне подсказывает, что до 2032 года выделенные деньги благополучно испарятся, а про прожект все забудут.

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:51 08-08-2025

Гость (12:34:56 06-08-2025) Боже мой... А кто их обслуживать будет? Ну там работать в шк... Боже, вы считаете что многодетные не работают? Кстати, пособия не всем положены.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:27 06-08-2025

Новая схема "распила" бюджетных денег...

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:04 06-08-2025

А умирающие города с уже имеющей инфраструктурой не подойдут? Мало денег осовится?

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ооооо

12:55:22 06-08-2025

Новгородцы не первые. В начале десятых годов в Бельмесёво выделили более тысячи участков для поселка многодетных под ИЖС, это более 5000 жителей если посчитать. Да вот только это было заросшее поле и заросли, без воды, без электричества, без дорог, без газа. Даже по решению суда власти не обеспечили многодетных инженерной инфраструктурой ДО СИХ ПОР! Позор властям за такую "заботу" о многодетных!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:21:02 06-08-2025

ооооо (12:55:22 06-08-2025) Новгородцы не первые. В начале десятых годов в Бельмесёво вы... Им этот позор "до лампочки", вот если от кормушки навсегда отодвинуть, включая родственников, то да-а-а.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:43 06-08-2025

очередное прожектерство.
как ярды на мягкий планшет, в оконцове: ни ярдов, ни планшета, ни чубайса

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:27 06-08-2025

Город замоташек?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:34 06-08-2025

Чем грандиознее планы тем больше шансов у них не реализоваться.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

14:55:20 06-08-2025

Иллюстративное фото в заголовке- шикарно.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:58 06-08-2025

А У нас другая крайность. В новом ЖК на Челюскинцев планируют на 3000 человек - садик на 40 мест, и отсутствие школы.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

17:09:00 06-08-2025

150 га? 5 000 население? Город? Более 50% дети? Параллельная вселенная. Это только воспитателей около 70. Учителей около 200. Врачей не меньше 100. Чиновников 100. Это что такое?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:16 07-08-2025

Обеспеченные туда не поедут, нищете все равно, где водку пить.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:14:16 09-08-2025

Что сразу гетто не назвали?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:40:38 13-08-2025

Гость (02:14:16 09-08-2025) Что сразу гетто не назвали? ... С языка снял. По другому немного хотел сказать: "будущее гетто".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Болит живот от смеха

20:38:08 13-08-2025

Первый в мире...
Бангладеш тихо смеётся в сторонке.

  0 Нравится
Ответить
