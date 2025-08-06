В России планируют построить первый в мире город для многодетных семей

Более половины населения составят дети

06 августа 2025, 12:28, ИА Амител

Город / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Новгородской области может появиться уникальный населенный пункт, ориентированный на нужды многодетных семей, сообщает ТАСС со ссылкой на слова автора проекта Ольгу Курбатову.

Проект, реализуемый на площади 150 гектаров, предусматривает создание полноценного городского пространства с населением около пяти тысяч жителей, из которых более половины составят дети.

«Это беспрецедентный проект не только для России, но и для мирового градостроительства – аналогов специализированному городу для многодетных семей мы не нашли», – отметила Курбатова на заседании при Минстрое России.

Строительство будет вестись в три этапа, начало работ запланировано на 2026 год. По словам управляющего проектом Виктора Дуда, в настоящее время ведется активная работа над проектной документацией. Концепция "Менделеевграда" включает четыре функциональных кластера:

жилую зону с малоэтажными домами;

научно-производственный комплекс;

деловой и общественный центр;

туристическую инфраструктуру.

Особое внимание уделено созданию комфортной среды для семей с детьми. Стоимость квадратного метра жилья в новом городе составит около 100 тысяч рублей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года и направлена на стимулирование демографического роста в стране.

