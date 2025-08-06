В России планируют построить первый в мире город для многодетных семей
Более половины населения составят дети
06 августа 2025, 12:28, ИА Амител
В Новгородской области может появиться уникальный населенный пункт, ориентированный на нужды многодетных семей, сообщает ТАСС со ссылкой на слова автора проекта Ольгу Курбатову.
Проект, реализуемый на площади 150 гектаров, предусматривает создание полноценного городского пространства с населением около пяти тысяч жителей, из которых более половины составят дети.
«Это беспрецедентный проект не только для России, но и для мирового градостроительства – аналогов специализированному городу для многодетных семей мы не нашли», – отметила Курбатова на заседании при Минстрое России.
Строительство будет вестись в три этапа, начало работ запланировано на 2026 год. По словам управляющего проектом Виктора Дуда, в настоящее время ведется активная работа над проектной документацией. Концепция "Менделеевграда" включает четыре функциональных кластера:
- жилую зону с малоэтажными домами;
- научно-производственный комплекс;
- деловой и общественный центр;
- туристическую инфраструктуру.
Особое внимание уделено созданию комфортной среды для семей с детьми. Стоимость квадратного метра жилья в новом городе составит около 100 тысяч рублей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года и направлена на стимулирование демографического роста в стране.
Ранее сообщалось, что Путин подчеркнул стратегический приоритет крепкой многодетной семьи.
12:34:56 06-08-2025
Боже мой... А кто их обслуживать будет? Ну там работать в школе, в дет. садах, в поликлиниках? Да банально в магазинах. Если многодетные будут на пособия сидеть. Будут вахтами завозить жить в общаге по две недели?) Впрочем, что-то мне подсказывает, что до 2032 года выделенные деньги благополучно испарятся, а про прожект все забудут.
15:33:51 08-08-2025
Гость (12:34:56 06-08-2025) Боже мой... А кто их обслуживать будет? Ну там работать в шк... Боже, вы считаете что многодетные не работают? Кстати, пособия не всем положены.
12:36:27 06-08-2025
Новая схема "распила" бюджетных денег...
12:47:04 06-08-2025
А умирающие города с уже имеющей инфраструктурой не подойдут? Мало денег осовится?
12:55:22 06-08-2025
Новгородцы не первые. В начале десятых годов в Бельмесёво выделили более тысячи участков для поселка многодетных под ИЖС, это более 5000 жителей если посчитать. Да вот только это было заросшее поле и заросли, без воды, без электричества, без дорог, без газа. Даже по решению суда власти не обеспечили многодетных инженерной инфраструктурой ДО СИХ ПОР! Позор властям за такую "заботу" о многодетных!
18:21:02 06-08-2025
ооооо (12:55:22 06-08-2025) Новгородцы не первые. В начале десятых годов в Бельмесёво вы... Им этот позор "до лампочки", вот если от кормушки навсегда отодвинуть, включая родственников, то да-а-а.
12:57:43 06-08-2025
очередное прожектерство.
как ярды на мягкий планшет, в оконцове: ни ярдов, ни планшета, ни чубайса
13:08:27 06-08-2025
Город замоташек?
14:30:34 06-08-2025
Чем грандиознее планы тем больше шансов у них не реализоваться.
14:55:20 06-08-2025
Иллюстративное фото в заголовке- шикарно.
15:56:58 06-08-2025
А У нас другая крайность. В новом ЖК на Челюскинцев планируют на 3000 человек - садик на 40 мест, и отсутствие школы.
17:09:00 06-08-2025
150 га? 5 000 население? Город? Более 50% дети? Параллельная вселенная. Это только воспитателей около 70. Учителей около 200. Врачей не меньше 100. Чиновников 100. Это что такое?
12:17:16 07-08-2025
Обеспеченные туда не поедут, нищете все равно, где водку пить.
02:14:16 09-08-2025
Что сразу гетто не назвали?
20:40:38 13-08-2025
Гость (02:14:16 09-08-2025) Что сразу гетто не назвали? ... С языка снял. По другому немного хотел сказать: "будущее гетто".
20:38:08 13-08-2025
Первый в мире...
Бангладеш тихо смеётся в сторонке.