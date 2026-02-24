В России появится список игрушек, соответствующих традиционным ценностям
Они будут знакомить детей с историческими деятелями, культурными традициями и достижениями страны
24 февраля 2026, 11:03, ИА Амител
Минпросвещения России намерено ввести единый подход к оснащению детских садов по всей стране. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, будет определен минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игр и игрушек, которые должны соответствовать традиционным ценностям российского народа и способствовать гармоничному развитию ребенка.
«Благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны», — пояснил министр.
Инициатива реализуется в рамках Года дошкольного образования, объявленного Минпросвещения в 2026 году и направленного на повышение качества воспитания, развитие инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.
11:06:17 24-02-2026
Нужен "белый" список игрушек. Остальные запретить.
11:09:06 24-02-2026
честный знак на них будет или нет?
11:09:32 24-02-2026
А деревянные, которые надо к полу прибивать, в список войдут?
А вообще представляю каким повышенным спросом будут пользоваться игрушки в виде Ивана Грозного или Петра Первого.
За что нашей стране столько дураков инициативных??
11:17:27 24-02-2026
Гость (11:09:32 24-02-2026) А деревянные, которые надо к полу прибивать, в список войдут... Клуб любителей твердой игрушки?
11:18:19 24-02-2026
Обязательно нужно обеспечить детсады матрешками типа Ленин → Сталин → Хрущев и т.д.
11:53:27 24-02-2026
Гость (11:18:19 24-02-2026) Обязательно нужно обеспечить детсады матрешками типа Ленин →... ... а потом торговать деревянными членами партии
:-))
11:54:30 24-02-2026
Про достижения можно поподробнее, какие игрушки будут. Про космос можно не писать. Страна другая была.
12:00:33 24-02-2026
У меня в детстве была пластмассовая фигурка Олега Попова с крутящейся головой и руками. В клетчатом пиджаке, большой кепке, узнаваемый персонаж. Почему родители купили такую игрушку, не знаю, но не по моей просьбе)))
13:12:24 24-02-2026
Гость (12:00:33 24-02-2026) У меня в детстве была пластмассовая фигурка Олега Попова с ... у племяшки был клоун с кошкой... через несколько месяцев до кого-то дошло - это же Куклачев!!! интересно, он сам в курсе такого?
12:07:39 24-02-2026
Почему все говорят об этих традиционных ценностях , но нет ни определения, что к ним относится, ни каких-то списков этих ценностей.
14:24:42 24-02-2026
Гость (12:07:39 24-02-2026) Почему все говорят об этих традиционных ценностях , но нет н... Все не говорят, это только так кажется, всем абсолютно пофиг. Говорят несколько дремучих невежд, которые сами ни в какой области знания не разбираются, в том числе о чём говорят.
13:10:01 24-02-2026
А производить эти игрушки будет Китай?
14:52:10 24-02-2026
Куклы, посудка, кухня, машинки, конструкторы разных вариаций: магнитная, типа Лего и пр., кубики и пирамидки, бытовая техника игрушечная, автотреки, железная дорога, развивающие типа "Монтессори", космическая тема, пазлы и домино и пожалуй нормально будет.
15:09:10 24-02-2026
вот мой список ) (14:52:10 24-02-2026) Куклы, посудка, кухня, машинки, конструкторы разных вариаций... Железная дорога можно пусть будет железной? Не пластиковой, не силуминовой, а прям латунно-чугунной с дубовыми шпалами.
15:25:20 24-02-2026
очень правильно. а то эти хаггиваги и уроды из хорроров, ОСД, майнкрафта уже достали. Родители без мозгов, так хоть государство защитит. ++
15:53:02 24-02-2026
Гость (15:25:20 24-02-2026) очень правильно. а то эти хаггиваги и уроды из хорроров, ОСД... На майнкрафт-то не гони
16:11:47 24-02-2026
Гость (15:25:20 24-02-2026) очень правильно. а то эти хаггиваги и уроды из хорроров, ОСД... Защита - это запрет на производство и продажу всяких монстров и прочих зарубежных уродцев. А все остальное - тупые и бессмысленные ограничения. Бессмысленные - потому что родители все равно будут покупать детям всяких уродцев - а вы попробуйте сейчас найти в магазине нормальную игрушку, это почти невозможно! - а дети приносить их в детский сад, ибо играть "историческими деятелями" вообще ни в каком возрасте неинтересно, а уж в детсадовском и подавно. Но зато Кравцов поставит галочку в отчете о патриотическом воспитании и, наверное, получит "медальку" и повышение по службе. А кто-то думал, что все это ради чего-то другого затевается? Серьезно?!
15:59:02 24-02-2026
Да в общем неплохо. Читал где-то, что ребенок может выстроить сюжетную игру при наличие не более 10 игрушек. Все что свыше просто сбивает с толку, не дает сконцентрироваться.
16:05:15 24-02-2026
Буратин наделают.
17:08:39 24-02-2026
У Кравцова реально едет крыша.
19:58:24 24-02-2026
это все хорошо, но возникает вопрос: а кто профинансирует поставку этих игрушек в конкретный сад? намедни подслушала беседу мамочек "На собрании нам сказали, чтоб приносили из дома НЕНУЖНЫЕ игрушки, в садике игрушек, мол, мало. Придется нести, а то скажут, что для своих детей пожалели, им нечем играть в саду, а вы.... " "А нам на собрании предложили на пылесос скинуться, мол, для ваших же детей...." ...так что пока депутаты составляют списки полезных игрушек, финансисты, вероятно, размышляют, как бы безбюджетно реализовать депутатскую инициативу