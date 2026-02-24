В России появится список игрушек, соответствующих традиционным ценностям

24 февраля 2026, 11:03, ИА Амител

Игрушки / Фото: pxhere.com/ru/photo/922802

Минпросвещения России намерено ввести единый подход к оснащению детских садов по всей стране. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, будет определен минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игр и игрушек, которые должны соответствовать традиционным ценностям российского народа и способствовать гармоничному развитию ребенка.

«Благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны», — пояснил министр.

Инициатива реализуется в рамках Года дошкольного образования, объявленного Минпросвещения в 2026 году и направленного на повышение качества воспитания, развитие инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.